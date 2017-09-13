События недели: 4-10 сентября

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты чиновников и экспертов.

«Журавинка» пойдет с молотка. Здание развлекательного комплекса «Журавинка» в Минске, которое принадлежит турецкому миллионеру Суди Озкану, выставили на продажу за почти 9,5 миллиона долларов в связи непогашенными кредитами латвийскому банку.

Коэффициент для руководителя. Постановлением Совмина от 6 сентября 2017 г. № 674 установлен коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников бюджетной организации, иной организации, получающей субсидии, работники которой приравнены по оплате труда к работникам бюджетной организации, не более 3,5.

Белорусский стартап на американском рынке недвижимости получил высокие оценки риелторов. Наши разработчики создали Facebook-бота для американского рынка недвижимости. Стартап eLeaseBot.com нацелен помогать арендаторам частного жилья с составлением юридически грамотных договоров без участия профессиональных юристов, а риелторам заключать соглашение в несколько «кликов». Это позволит существенно облегчить бюрократическую процедуру заключения соглашения и гарантирует прозрачность сделки всем сторонам.

МАЗ получил награду в России. Минский автозавод стал победителем ежегодного конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». В номинации «Перспектива года» первое место досталось новому тягачу «МАЗ 5440М9» последнего класса Евро-6. Этот конкурс проводится в России с 2001 г., а семь лет назад минский автозавод получил первую награду – тогда тягач «МАЗ 5440А9» стал победителем конкурса в номинации «Грузовик года».

Подгузники премиум-класса планирует выпускать резидент СЭЗ «Могилев» – ООО «БелЭмса». В настоящее время предприятие производит две линейки подгузников разных ценовых сегментов: средний и эконом. Каждая линейка включает в себя 5 размеров в зависимости от веса ребенка.

Деловой форум Беларусь-Молдова пройдет в Кишиневе 13 сентября. Для углубления белорусско-молдавских бизнес-контактов во время форума будут организованы деловые переговоры в формате B2B. Среди участинков форума – представители Гомельщины: «Табаквинторг», «Сахарторг», Новобелицкая торговая компания «Алеся», Торговый дом «Сож», «Белоруснефть-Особино».

Об управлении экономикой. «Бизнес будет свободен тогда, когда государство будет отстранено от оперативного управления экономикой, а только заниматься перспективами, – полагает кандидат экономических наук Леонид Злотников. – Какие б там ни были реформы, ничего в экономике не изменится, пока у нас будет 70% в руках государства. И бесполезно говорить об этих 30%, из которых реально только процентов 15 малые и средние предприятия, а остальное – это подконтрольный бизнес. Даже если этот подконтрольный бизнес освободят, то не так много чего изменится в государстве, пока все ведущие предприятия находятся в его руках».

Об устаревших нормах законодательства. «Дело не в закручивании гаек. Никаких гаек мы закручивать не собираемся. В связи с этим еще раз надо обратить внимание на проработку уголовного и административного законодательства. Все лишнее надо убрать, – заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. – Этот процесс идет. Но, еще раз подчеркиваю, убирая, не выплесните ребенка. Устаревшие нормы нам не нужны в нашем законодательстве. Новые должны способствовать развитию экономики, а не торможению».

Использованы материалы: tut.by, БелаПАН, БЕЛТА, ej.by, zautra.by