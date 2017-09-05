Учреждена номинация «Большое сердце»

Организаторы проекта «Премия HR-бренд» совместно с генеральным партнёром конкурса - брендом KFC, который представлен в Беларуси компаниями ООО «Бел Фуд Сервис» и ООО "КреативФудС-Восток", учредили новую специальную номинацию «Большое сердце».

Участие в данной номинации бесплатное. Победитель получит награду за лучший социально ориентированный проект, реализованный при непосредственном участии сотрудников компании.

В рамках номинации «Большое сердце» рассматриваются проекты, связанные с:

решением проблем самого человека, сферами его жизнедеятельности, семьи, общества, взаимодействием между людьми;

помощью людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию;

повышением доступности образования;

благоустройством населенных пунктов;

помощью животным и окружающей среде.

Номинация «Большое сердце» призвана привлечь большее внимание бизнеса и общества к проектам КСО, усилить вклад компаний в экосистему мира, создать кооперацию бизнеса и социальных технологий, изменить качество мотивации сотрудников и придать глубинный смысл общественной деятельности компании.

Критерии определения победителя:

значимость проекта для компании и общества (миссия, цели и задачи благотворительного проекта; целевая группа и основные стейкхолдеры проекта; содержание проекта);

достигнутые результаты (качественные и количественные);

инклюзивность (участие в проекте сотрудников компании, ее партнеров, некоммерческих организаций);

возможность тиражирования проекта (передача опыта для реализации другими компаниями).

Определят проект-победитель в сфере корпоративного волонтерства и благотворительности члены экспертной комиссии:

Раиса Полякова, генеральный директор KFC Россия и СНГ

С момента прихода в компанию YUM! Brands Russia (бренды KFC и Pizza Hut) в 2011 году и до апреля 2015 года в качестве директора по персоналу, Раиса Полякова отвечала за все вопросы, связанные с управлением человеческим капиталом и организационным развитием компании в России и СНГ. В апреле 2015 года Раиса была назначена на должность Коммерческого директора компании YUM! Brands Russia и стала отвечать за закупки, логистику, качество продукта, продолжая также курировать HR. В январе 2017 года благодаря выдающимся бизнес результатам и достижениям Раиса получила новое назначение на должность Генерального директора KFC Россия и СНГ.

В период с 2010 по 2011 год работала в компании LG Electronics в должности директора по персоналу с ответственностью за бизнес компании в России и странах СНГ.

В период с 1997 по 2010 г работала в компании Johnson & Johnson, пройдя карьеру от рядового сотрудника отдела персонала до Директора по персоналу и внутренним коммуникациям.

В 1992 году с отличием окончила Ленинградский государственный университет по специальности «Востоковедение».

В 2003 году получила степень MBA в Университете Питтсбурга (University of Pittsburg).

Училась в университете им. Джавахарлала Неру (Индия) и Университете Кейптауна (Южная Африка)

Имеет сертификаты на использование различных передовых методик оценки и развития персонала. Преподает в Российском Экономическом Университете им. Плеханова.

Сфера профессиональных интересов: Человеческий потенциал в социокультурном контексте, EVP (построение бренда работодателя), Корпоративные университеты.

Знает 4 иностранных языка.

Анна Орлова, генеральный директор благотворительного фонда «Открывая горизонты»

С апреля 2016 года курирует направление благотворительной деятельности компании и развивает корпоративное волонтерство, в качестве генерального директора благотворительного фонда «Открывая горизонты», учрежденного компанией YUM! Brands Russia (бренды KFC и Pizza Hut).

В период с 2006 по 20015 год работала в компании YUM! Brands Russia (бренды KFC и Pizza Hut), пройдя карьеру от заместителя директора ресторана в г. Пермь до ведущего территориального управляющего в г. Москва.

В период с 2009 по 2011 год проходила кросс-функциональное развитие в HR департаменте компании на позиции HR бизнес партнер.

В период с 2004 по 2006 год работала в компании Procter&Gamble, пройдя карьеру от мерчандайзера до Руководителя отдела консультирования.

В 2006 году окончила Пермский государственный институт искусства и культуры по специальности «Менеджмент социально-культурной сферы».

Сфера профессиональных интересов: Система измерения и оценки социальных результатов, в том числе корпоративных благотворительных программ, Развитие корпоративного и социального добровольчества, Взаимодействие бизнеса, власти и общества в вопросах профессиональной ориентации подростков и молодежи.

Юлия Бачурко, генеральный директор OOO «КреативФудС-Восток»

Опыт работы в KFC 12 лет. Начала свою карьеру в компании-франчайзи ООО «Сити Ресторанст Групп». Имеет опыт успешной работы в области менеджмента и HR-сфере. С 2014 года до 2016 года работала в международной компании YUM! Brands Russia в Департаменте по операционной деятельности. Оказывала консультирование по повышению рентабельности действующих ресторанов и открытию новых для партнеров Московского региона и стран СНГ (Азербайджан, Беларусь). Также, принимала непосредственное участие в обучении и развитии управленческого состава.

Сергей Дутин, генеральный директор ООО «Бел Фуд Сервис».

Эксперт в области развития международных брендов в Республики Беларусь. Начал карьеру в 2011 году в ритейле, за 3 года реализовал 5 успешных проектов по привлечению в Беларусь иностранных компаний. С 2014 года занимается развитием сети ресторанов быстрого питания KFC в Республике Беларусь. Под его руководством в 2015 году открылся первый ресторан KFC в Беларуси. В 2016 году начал экспансию бренда в регионы. За время работы с брендом KFC компания «Бел Фуд Сервис» была удостоена званий «Открытие года в СНГ», «Чистое совершенство», «KFC INTERNATIONAL CONVENTION AWARD» на международных форумах в Казахстане, России, США.

В номинации «Большое сердце» также могут участвовать проекты, поданные в рамках основных номинаций «Премии HR-бренд 2017». Заявки на участие принимаются до 20 октября 2017 года.

Приглашаем к участию в номинации «Большое сердце» компании, которые готовы поделиться опытом больших и малых добрых дел. Ваша корпоративная практика может послужить примером для компаний, которые только начинают первые шаги в сторону социального взаимодействия.

Подробности на сайте belarus.hrbrand.ru и по телефону: +375 44 718 76 13.