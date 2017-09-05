Учреждена номинация «Большое сердце»

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Организаторы проекта «Премия HR-бренд» совместно с генеральным партнёром конкурса - брендом KFC, который  представлен в Беларуси компаниями   ООО «Бел Фуд Сервис» и ООО "КреативФудС-Восток", учредили новую специальную номинацию  «Большое сердце».

Участие в данной номинации бесплатное. Победитель получит награду за лучший социально ориентированный проект, реализованный при непосредственном участии  сотрудников  компании.

Номинация "Большое сердце"

В рамках номинации «Большое сердце» рассматриваются проекты, связанные с: 

  • решением проблем самого человека, сферами его жизнедеятельности, семьи, общества,  взаимодействием между людьми;
  • помощью людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
  • повышением доступности образования;
  • благоустройством населенных пунктов;
  • помощью животным и окружающей среде.

Номинация «Большое сердце» призвана  привлечь большее внимание бизнеса  и общества к проектам КСО, усилить вклад компаний в экосистему мира, создать кооперацию бизнеса и социальных  технологий, изменить качество  мотивации сотрудников и придать глубинный  смысл  общественной  деятельности компании.

Критерии определения победителя: 

  • значимость проекта для компании и общества (миссия, цели и задачи благотворительного проекта; целевая группа и основные стейкхолдеры проекта; содержание проекта);
  • достигнутые результаты (качественные и количественные);
  • инклюзивность (участие в проекте сотрудников компании, ее партнеров, некоммерческих организаций);
  • возможность тиражирования проекта (передача опыта для реализации другими компаниями).

Определят проект-победитель в сфере корпоративного волонтерства и благотворительности члены экспертной комиссии:

Раиса Полякова, генеральный директор KFC  Россия и СНГ

Раиса Полякова

С момента прихода в компанию YUM! Brands Russia (бренды KFC и Pizza Hut) в 2011 году и до апреля 2015 года в качестве директора по персоналу, Раиса Полякова отвечала за все вопросы, связанные с управлением человеческим капиталом и организационным развитием компании в России и СНГ. В апреле 2015 года Раиса была назначена на должность Коммерческого директора компании YUM! Brands Russia и стала отвечать за закупки, логистику, качество продукта, продолжая также курировать HR. В январе 2017 года благодаря выдающимся бизнес результатам и достижениям Раиса получила новое назначение на должность Генерального директора KFC Россия и СНГ.                   

В период с 2010 по 2011 год работала в компании LG Electronics в должности директора по персоналу с ответственностью за бизнес компании в России и странах СНГ.

В период с 1997 по 2010 г работала в компании Johnson & Johnson, пройдя карьеру от рядового сотрудника отдела персонала до Директора по персоналу и внутренним коммуникациям.

В 1992 году с отличием окончила Ленинградский государственный университет по специальности «Востоковедение».

В 2003 году получила степень MBA  в Университете Питтсбурга (University of Pittsburg).

Училась в университете им. Джавахарлала Неру (Индия) и Университете Кейптауна (Южная Африка)

Имеет сертификаты на использование различных передовых методик оценки и развития персонала. Преподает в Российском Экономическом Университете им. Плеханова.

Сфера профессиональных интересов: Человеческий потенциал в социокультурном контексте, EVP (построение бренда работодателя), Корпоративные университеты.

Знает 4 иностранных языка.

Анна Орлова, генеральный директор благотворительного фонда «Открывая горизонты»

Анна Орлова

С апреля 2016 года курирует направление благотворительной деятельности компании и развивает корпоративное волонтерство, в качестве генерального директора благотворительного фонда «Открывая горизонты», учрежденного компанией YUM! Brands Russia (бренды KFC и Pizza Hut).

В период с 2006 по 20015 год работала в компании YUM! Brands Russia (бренды KFC и Pizza Hut), пройдя карьеру от заместителя директора ресторана в г. Пермь до ведущего территориального управляющего в г. Москва.

В период с 2009 по 2011 год проходила кросс-функциональное развитие в HR департаменте компании на позиции HR бизнес партнер.

В период с 2004 по 2006 год работала в компании Procter&Gamble, пройдя карьеру от мерчандайзера до Руководителя отдела консультирования.

В 2006 году окончила Пермский государственный институт искусства и культуры по специальности «Менеджмент социально-культурной сферы».

Сфера профессиональных интересов: Система измерения и оценки социальных результатов, в том числе корпоративных благотворительных программ, Развитие корпоративного и социального добровольчества, Взаимодействие бизнеса, власти и общества в вопросах профессиональной ориентации подростков и молодежи.

Юлия Бачурко, генеральный директор OOO «КреативФудС-Восток»

Юлия Бачурко

Опыт  работы в  KFC 12 лет. Начала свою карьеру в компании-франчайзи ООО «Сити Ресторанст Групп». Имеет опыт успешной работы в области менеджмента и HR-сфере. С 2014 года до 2016 года работала в международной компании YUM! Brands Russia в Департаменте по операционной деятельности. Оказывала консультирование по повышению рентабельности действующих ресторанов и открытию новых для партнеров Московского региона и стран СНГ (Азербайджан, Беларусь). Также, принимала непосредственное участие в обучении и развитии управленческого состава.

Сергей Дутин, генеральный директор ООО «Бел Фуд Сервис».

Сергей Дутин

Эксперт в области развития международных брендов в Республики Беларусь. Начал карьеру в 2011 году в ритейле, за 3 года реализовал 5 успешных проектов по привлечению в Беларусь иностранных компаний. С 2014 года занимается развитием сети ресторанов быстрого питания KFC в Республике Беларусь. Под его руководством в 2015 году открылся первый ресторан KFC в Беларуси. В 2016 году начал экспансию бренда в регионы. За время работы с брендом KFC компания «Бел Фуд Сервис» была удостоена званий «Открытие года в СНГ», «Чистое совершенство», «KFC INTERNATIONAL CONVENTION AWARD» на международных форумах в Казахстане, России, США.

В номинации «Большое сердце»   также могут участвовать проекты, поданные в рамках основных номинаций «Премии HR-бренд 2017». Заявки на участие принимаются до 20 октября 2017 года.

Приглашаем к участию в номинации «Большое сердце» компании, которые готовы поделиться опытом больших  и малых добрых дел.  Ваша корпоративная практика может послужить примером для  компаний, которые только начинают  первые шаги в сторону  социального взаимодействия.

Подробности на сайте belarus.hrbrand.ru и по телефону: +375 44 718 76 13.

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