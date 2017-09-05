«Промышленность 4.0» - уже реальность!

Институт «Кадры индустрии» совместно с компанией Siemens при поддержке Министерства промышленности провели выездной тематический семинар для руководителей промышленных предприятий по теме «Технологии цифровой трансформации в промышленности. Индустрия 4.0».

Более 150 руководителей белорусских предприятий смогли получить информацию самых о передовых технических решениях и прорывных технологиях в сфере промышленного производства - как перспективных, так и вполне практических, которые уже активно применяются зарубежными компаниями.

Собственно, «Промышленность 4.0», или 4-я промышленная революция, это и есть прорывные технологии - роботы, облачные сервисы, 3D-печать, системы анализа больших баз данных и т.д., которые применяются на всех этапах выпуска продукции: начиная с проектирования, разработки дизайна и собственно производства, и заканчивая сферой маркетинга, продвижения и логистики. Таким образом, четвертый промышленный уклад - это не просто автоматизация отдельных бизнес-процессов предприятия, а полный переход его на цифровые «рельсы». При этом должно быть соблюдено несколько условий. Во-первых, все люди и устройства должны быть подключены к общему цифровому пространству. Во-вторых, полная информация на всех этапах разработки, выпуска и реализации продукции должна быть доступна всем участникам, задействованным в этой цепочке, 24 часа в сутки в режиме реального времени. В-третьих, процесс анализа и оптимизации производственных и информационных процессов должен вестись непрерывно!

Обо всем этом участникам семинара в доступной и наглядной форме рассказал генеральный менеджер, вице-президент Siemens PLM Software (Москва) Виктор Беспалов. По его словам, более 80% европейских компаний в течение ближайших пяти лет будут переводить свои производства на цифровую основу. До 2020 г. европейская промышленность будет ежегодно вкладывать в «4.0» около 140 млрд евро, что сопоставимо с общим ежегодным объемом инвестиций в основные фонды!

Об опыте Германии в сфере дигитализации промышленного производства рассказал глава Представительства немецкой экономики в Беларуси Владимир Августинский. Он отметил, что хотя эта страна и является одним из мировых лидеров (входит в пятерку по объему ВВП, экспорту и импорту), немецкий бизнес ежегодно вкладывает в цифровые технологии свыше 40 млрд евро. В Германии разработана стратегия дигитализации промышленности до 2025 г., которая предусматривает, кроме прочего, господдержку малого бизнеса, внедряющего дорогостоящие, но перспективные технологии. Аналогичная программа, рассчитанная до 2024 г., к слову, принята и в России.

В Беларуси, к сожалению, модернизация, о которой много говорят чиновники, до сих пор ограничивается в лучшем случае порогом 3-го промышленного уклада. А значит, она носит не опережающий, а догоняющий характер. Это признал, открывая семинар, министр промышленности Виталий Вовк. Он заявил, что отечественным предприятиям нужно как можно быстрее преодолеть технологическое отставание от ведущих зарубежных компаний, если мы хотим остаться конкурентоспособными на мировом рынке, и министерство будет поддерживать усилия производителей в этом направлении.

Действительно, проекты в сфере «4.0» - очень дорогие, и по статистике половина из них терпит неудачу. Как считают эксперты, это связано, прежде всего, с тем, что предприятия рассматривают их не в качестве основной стратегии развития, а лишь как дополнительный фактор извлечения прибыли. Они не носят всеобъемлющий характер, и такие инвестиции осуществляются по остаточному принципу. В результате получается не дигитализация всего производства, а обычная автоматизация отдельных процессов, что не дает раскрыться всем преимуществам «Промышленности 4.0».

А они могут быть весьма значительными при грамотном подходе. Есть расчеты, показывающие, что «4.0» может обеспечить рост производительности до 18-20%. Уже сегодня опыт ряда зарубежных предприятий это подтверждает. Например, организация модульного производства автомобилей Audi вместо традиционной конвейерной сборки позволила повысить производительность на 20%. Использование систем аналитики больших баз данных с применением датчиков, передающих информацию о состоянии двигателей, помогло авиакомпании Emirates Airlines уйти от их обслуживания по регламенту - к обслуживанию по необходимости. Это позволило увеличить срок регламентной работы каждого двигателя на 4 часа, что с учетом огромного парка самолетов компании, дало очень значительную экономию. Похожие технологии, считывающие информацию о техническом состоянии разных элементов подвижного состава, сейчас применяются на высокоскоростных поездах в разных странах мира. В той же Siemens стали изготавливать лопатки для промышленных турбин методом 3D-печати. Эксплуатация показала, что они успешно выдерживают 1000-градусные температуры и очень высокие нагрузки. Притом что срок их изготовления снизился с 44 до 2 недель!

Таких примеров становится все больше. Во многом – за счет удешевления цифровых технологий (к примеру, если в 2007 г. 3D-принтер стоил порядка 40 тыс. долл., то сегодня его можно приобрести всего за 100 долл.). Дигитализация производства позволяет значительно сократить издержки на ремонт и регламентные работы, ускорить темпы модернизации технологических процессов, минимизировать негативное влияние человеческого фактора, сократить издержки на IT-обслуживание, обеспечить круглосуточную возможность удаленной работы с данными для сотрудников из любой точки мира.

И хотя пока для нас все это выглядит как научная фантастика, другого пути нет. Эксперты считают, что из-за технологического отставания в ближайшие 10 лет с рынка будут вынуждены уйти около 40% компаний, которые сегодня фигурируют в ТОП-500 журнала Forbes. И если белорусские производственники не поторопятся, то они вполне могут разделить их участь.