«Беларусбанк» начинает сотрудничество с UnionPay

В Минске состоялось подписание меморандума о взаимопонимании «Беларусбанка» и UnionPay International (Китай).

Подписание меморандума позволит установить отношения по обеспечению обслуживания держателей карточек платежной системы Union Pay в сети банкоматов банка, организаций торговли и сервиса, сотрудничающих с банком в рамках договоров по эквайрингу.

«Мы придаем важное значение этой встрече и связываем ее с большими бизнес-перспективами. «Беларусбанк» активно наращивает сотрудничество с финансовыми институтами КНР в различных сферах бизнеса. И наша встреча тому подтверждение – отметил председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич. – Очевидна наша заинтересованность в сотрудничестве по эквайрингу банковских платежных карт UnionPay на территории Республики Беларусь».

Как сообщает пресс-служба банка, в настоящее время «Беларусбанк» имеет корреспондентские отношения с 51 банком Китая, в которых открыты прямые корреспондентские счета для расчетов в юанях.

По словам В. Ананича, у «Беларусбанка» более 120 банков-партнеров из 35 стран мира. «Установление новых контактов, расширение географии интересов банковского сообщества, определение новых точек роста бизнеса, внедрение эффективных схем взаимодействия – это неотъемлемая составная часть стратегии развития нашего банка, - добавил глава ОАО «АСБ Беларусбанк». - Банк также готов продолжить диалог с финансовым сообществом Китайской Народной Республики по вопросам взаимодействия во всех сферах банковских услуг. Плодотворное сотрудничество между нами будет способствовать дальнейшему углублению отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой».

Напомним, что UnionPay - национальная платежная система Китая. Учреждена в 2002 году как ассоциация банков КНР. Ее акционерами являются более 200 финансовых учреждений. Платежные карты UnionPay принимаются более чем в 160 странах мира. В Беларуси платежная система UnionPay представлена с 2011 г., начав сотрудничество с «Белгазпромбанком».