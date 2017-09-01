Владимир Семашко протестировал электромобиль

Первый экспериментальный образец белорусского электромобиля был представлен на полигоне. С начала разработки до тестовой поездки не прошло и года. Белорусский электромобиль создан на базе Geely SC7 и пока что рассчитан только для поездок по городу.

Одной зарядки хватает на 150-километровый пробег. А заряжается электромобиль от 3 до 6 часов в зависимости от мощности источника питания.

Все компоненты электропривода – отечественного производства, кроме накопителя электроэнергии, но и над его созданием уже работают ученые НПЦ НАН по материаловедению. К слову, импортный накопитель стоит примерно $17 тыс., что существенно увеличивает конечную стоимость машины. Потому создание белорусского накопителя электроэнергии является крайне важной задачей. Чтобы электромобиль был доступен потребителям, необходимо наладить серийное производство самой машины и всех ее компонентов в Беларуси.

Во время испытаний электромобиль разгонялся до 110 км/ч, при этом двигался бесшумно и не загрязнял воздух выхлопными газами.

«Автомобиль динамичный, разгоняется хорошо, - цитирует БЕЛТА заместителя премьер-министра Владимира Семашко, участвовавшего в тестировании машины. - Давно езжу на автомобиле с автоматической коробкой передач. Разницы я не почувствовал: что едешь на А8, что на этой машине».

Генеральный директор Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Сергей Поддубко подчеркнул, что затраты электромобиля на энергию составят 2-3 рубля на 100 км, что значительно дешевле по сравнению со стоимостью бензина на аналогичный километраж.

По словам председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова, экспериментальный образец электромобиля получился качественным. Разработка заинтересовала зарубежных экспертов, в том числе из Германии, поступили предложения о сотрудничестве.

После испытаний первого электромобиля ученые приступят к разработке усовершенствованного опытного образца, который, предположительно, будет готов уже в следующем году. Серийное производство электромобилей на «БелДжи» планируется запустить через 3-4 года.

Напомним, что первые опытные образцы электромобиля на постсоветском пространстве были собраны в инжиниринговом центре в Минске, хотя сам проект принадлежал российскому бизнесмену Михаилу Прохорову. В его команде по созданию электромобиля работало немало белорусских специалистов. В частности, название, логотип и идею окраски придумал наш известный дизайнер Владимир Цеслер.

Михаил Прохоров планировал создать недорогой «народный» автомобиль, однако проект не состоялся и был закрыт в 2014 году.

Между тем в Беларуси уже созданы электробусы, и они перевозят пассажиров в столице. В 2018 г. начнется массовый выпуск электровелосипедов. В перспективе кроме электромобилей могут появиться электротакси и электроскутеры. Преимущества электротранспорта: недорогое «питание» и экологическая безопасность.