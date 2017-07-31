Криптовалюта: платежное средство или «фантики»?

С 24 июля один из шинных центров начал принимать к оплате биткоины.

В нашей стране определенная прослойка людей получает доходы в криптовалютах, к которым относится и биткоин. Традиционно криптовалютами рассчитывались за покупки через сеть интернет на иностранных площадках. А на днях биткоин выступил платежным средством в сделке купли-продажи на территории нашей страны: минчанин приобрел шины за биткоины. Правда, в такой сделке есть некоторые нюансы. А именно: в Беларуси биткоин не имеет официального статуса, как и все иные виды криптовалют. Соответственно, платеж с помощью биткоина не имеет юридической силы. Поэтому в магазине сети шинных сервисных центров придумали такую схему легализации сделки: 1% оплачивается белорусскими рублями, 99% – биткоинами.

«Несколько клиентов задавали нам вопрос: «А если с товаром какие-то проблемы, а у меня в чеке указан только 1% стоимости?» Да, по законодательству мы должны будем вернуть 1%. Но мы не только что возникший интернет-магазин, а компания, которая существует на рынке больше десяти лет. Если появятся отзывы о том, что клиент расплатился биткоинами, а мы предоставили ему некачественный товар и не хотим возвращать деньги, для нашей репутации это будет хуже, чем если бы мы совсем не принимали криптовалюту», - цитирует finance.tut.by. директора магазина Инну Самович. - Последнее, что нам нужно, это какие-то проблемы. Потому в сведения о доходах будем включать 100% сумму полученного дохода, несмотря на то, что 99% пришли в виде «фантиков» — именно так для белорусского законодательства сейчас выглядит любая криптовалюта. Криптовалюты сейчас — это серый рынок: и не разрешено, и не запрещено. Но чем больше в Беларуси появится компаний, которые принимают криптовалюту, тем быстрее мы придем к ее легализации».

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Биткоин (bitcoin, btc, бтк, биткойн) - это новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети интернет. Эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов. Биткоин торгуется на биржах, как и традиционные доллары и евро. Биткоины могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Обмен на обычные валюты происходит через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платежные системы или обменные пункты.