В Новой Боровой появилась своя конституция

На Центральной площади Новой Боровой открыли стеллу с выгравированными статьями местной конституции. Район стал первым в Беларуси, где принят свой, пусть и неофициальный, основной закон.

Конституция Новой Боровой была создана самими жителями при поддержке компании А-100 Девелопмент. Как и полагается, основной закон принимался всеобщим голосованием, в котором приняли участие около трехсот человек.

«Неформальные правила и законы – пусть и неписанные – есть в каждом районе любого города. Появились они и в Новой Боровой, несмотря на ее «молодость». Мы решили зафиксировать их в виде статей конституции, чтобы новые жители могли сразу же ознакомиться с ними. Это значительно облегчит адаптацию новоселов», - отмечает руководитель отдела рекламы и PR Марина Ивановская.

Всего в конституции 11 статей. На трех гранях четырехугольной стеллы они выгравированы на русском, белорусском и английском языках. На четвертой грани оставлено специальное место для селфи.

Безусловно, официальной законной силы эти законы не имеют, но в то же время затрагивают основные правила взаимоотношений между людьми в районе. «В Новой Боровой разрешено везде чувствовать себя как дома. Да не покинет меня это чувство ни в подъезде, ни на улице!», гласит 2-я статья конституции Новой Боровой. В первой речь идет о чистоте, в четвертой – о дружелюбном отношении к велосипедистам, а седьмая призывает к уважению к соседям и борьбе с вредными привычками, в 10-й говорится о том, что «каждый имеет право отметить день рождения во дворе. Пригласить соседей, получить подарки и даже устроить концерт на центральной площади».

В Беларуси, как отмечалось, конституция микрорайона принята впервые. А у наших соседей из Литвы такой опыт есть с 1997 г. Тогда жители одного из самых атмосферных кварталов провозгласили Республику Ужупис со своим собственным флагом, президентом, конституцией и даже армией из 12 человек. Сейчас Ужупис имеет свою валюту, гимн, таможню, почетных граждан, послов и консулов в 320 городах мира, проводит выборы и устраивает карнавалы.

Можно не сомневаться, что и в микрорайоне Новая Боровая вслед за принятием конституции будут проводиться различные креативные мероприятия. И как знать, может совсем скоро этот микрорайон станет таким же популярным туристическим объектом, как Ужупис в Вильнюсе.