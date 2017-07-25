Удар по внутреннему туризму

Совмин принял постановление, которым предусматривается усовершенствование работы по организации и проведению профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Нельзя сказать, что экскурсоводы обделены вниманием профильного ведомства: каждые пять лет они проходят переаттестацию, состоящую из тестирования и собеседования. Теперь они могут окончить курсы повышения квалификации и тем самым продлить сроки свидетельства об аттестации на 5 лет. Но и прежний порядок аттестации сохранятся, так что каждый сможет выбрать подходящий для себя вариант.

Вторая новация касается проведения экскурсий. После вступления в силу Постановления Совмина от 6 июля 2017г. № 507, экскурсии можно будет проводить только по аттестованным темам. Проще говоря, свидетельство экскурсовода, гида-переводчика будет выдаваться вместе с перечнем тем экскурсий, по которым пройдена аттестация.

Прокомментировать последнее новшество мы попросили руководителей двух туристических фирм.

«Это удар по внутреннему туризму, – категоричен директор фонда «Страна замков» Александр Варикиш. – Например, мои туристы много где были в Беларуси, и они могут заказать какой-то эксклюзивный маршрут. Я разработаю авторскую экскурсию, проведу ее и, возможно, ближайшие лет пять этот маршрут не будет востребован. Но ради одной этой экскурсии мне придется готовить текст, технологическую карту и все это согласовывать. То есть дополнительная бумажная работа и трата времени моего и чиновников».

По словам А. Варикиша, сейчас ситуация с внутренним туризмом сложная: доходы снижаются, люди меньше ездят по своей стране. Раньше профсоюзные организации обращались в том числе в частные турфирмы, теперь их обслуживает только национальный оператор «Беларустурист».

Собеседник «Директора» считает, что этот документ ничего не изменит для коллег, работающих на объектах въездного туризма: у них свой штат аттестованных гидов и определенный набор экскурсий. А вот для тех, кто возит сборные группы по родной стране, это осложнит работу и пострадает, в первую очередь, турист.

«Если бы такое постановление приняли в «жирные годы», когда люди много ездили, тогда, возможно, где-то и пытались работать непрофессионалы, это было бы оправдано. Теперь же к таким новациям отношение негативное», - резюмирует А. Варикиш.

Поддерживает коллегу и директора ООО «Куфэрак падарожжаў» Юрий Мелешкевич: «Думаю это ненужное регулирование рынка туристических услуг. У нас много профессиональных историков, культурологов, которые уже получили от государства аттестаты и могут проводить экскурсии просто в силу своего профессионального уровня. А рынок отсортирует тех, кто оказывает услуги качественно, от тех, кто делает это через пень колоду».