Клиентам Альфа-Банка выгодно путешествовать

Партнерская программа Альфа-Банка с Boоking.com дает возможность клиентам банка возвратить 4,6% от суммы расходов за резервирование жилья. Для этого нужно соблюсти простое условие: бронировать отель с помощью своей платежной карты на партнерской странице Booking.com и Альфа-Банка.

Чтобы получить кэшбэк, нужно просто перейти на специальную партнерскую страницу Booking.cоm, выбрать понравившийся вариант размещения и оплатить бронь любой картой Альфа-Банка. В течение 62 дней с момента выезда из отеля или апартаментов путешественнику будет возращено 4,6% от стоимости проживания, оплаченного картой, указанной при бронировании жилья.

Партнерский проект с Booking.com позволил Альфа-Банку предложить уникальное на белорусском рынке решение: клиенты получают не стандартные для программ лояльности баллы или бонусы, а реальные деньги в виде компенсации расходов на проживание.

В программе участвуют все карты Альфа-Банка, в том числе и кредитные, выпущенные в белорусских рублях. Компания Booking.com предлагает более 1 365 000 вариантов размещения в 225 странах и регионах по всему миру. Через Booking.com можно забронировать жилье любого класса, в том числе экзотические варианты.

Официальный старт партнерской программы состоялся 14 июля. Предложение действует до 31 декабря 2018 г. включительно. По условиям программы клиенты могут получить cashback за неограниченное количество оплаченных на партнерской странице Альфа-банка и Boоking.com броней.

Еще одно предложение от Альфа –Банка для тех, кто отправляется в командировку или на отдых.

С 15 по 19 июля будут доступны авиабилеты стоимостью 20 евро (не включая таксы и сборы) по следующим направлениям: Астана, Ашхабад, Ереван, Калининград, Ларнака, Ницца, Нижний Новгород, Одесса, Павлодар, Рим, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Тель-Авив, Тегеран, Тбилиси, Харьков. Вылет в Минск, а по некоторым направлениям в Витебск и Гомель. Оформить авиабилет можно на сайте национального авиаперевозчика «Белавиа».