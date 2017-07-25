Яндекс и Uber объединяют бизнесы

Яндекс и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане в составе новой компании. В нее также перейдет сервис UberEATS в указанных странах.

«Партнерство с Uber поможет быстрее расширять географию бизнеса и улучшать качество сервиса, — комментирует Тигран Худавердян, генеральный директор Яндекс.Такси. — Наши компании суммарно обеспечивают более 35 миллионов поездок в месяц, и их количество выросло на 400% год к году. С момента основания Яндекс.Такси в 2011 году к сервису подключилось несколько сотен тысяч водителей, мы создали успешный сервис заказов такси в России и еще в пяти странах. Это позволило нам завоевать доверие у десятков миллионов людей, и мы рады продолжить работу вместе с Uber».

По условиям соглашения, Uber и Яндекс инвестируют соответственно 225 млн и 100 млн долларов США в новую компанию, оценивая её в 3,725 миллиарда долларов США. На момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать Яндексу, 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

Объединение бизнесов даст возможность использовать технологии и знания Яндекса в области картографического, навигационного сервисов и поисковых систем и опыт Uber как мирового лидера среди онлайн-сервисов для заказа поездок.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и Яндекс.Такси, и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. Таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, что позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом.

Сделка одобрена советами директоров Uber и Яндекса. Она подлежит согласованию с регулирующими органами, а ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года.