Вадим Можейко: «Многие благотворительные проекты бизнес вообще не афиширует»

Очередная встреча в «Либеральном клубе» была посвящена теме «Как стимулировать развитие меценатства и корпоративной социальной ответственности в Беларуси». Вадим Можейко, эксперт по культуре и образованию Центра аналитических инициатив ОО «Дискуссионно-аналитического сообщество Либеральный клуб» провел исследование и презентовал его участникам встречи. Мы же попросили Вадима ответить на несколько вопросов, касающихся этой работы.

- Участие в опросе на условиях анонимности – это пожелание участников опроса или вы предоставили всем компаниям право выбора: называть себя или нет.

- Анонимность - стандарт исследовательской методологии, особенно когда речь идет о чувствительных вопросах. Публичным мог быть только сам факт участия бизнеса в исследовании, и среди тех, кто выбрал эту опцию, оказался сугубо международный бизнес (является частью международных компаний или имеет иностранных акционеров). Это подчеркивает, что международный бизнес привносит в Беларусь не только стандарты корпоративной социальной ответственности, но и стандарты открытости.

- Есть ли у белорусских компаний негативный опыт, когда они помогали конкретным людям или проектам, а потом об этом пожалели?

- Если и есть, то во время исследования таких примеров бизнес не вспоминал. В условиях ограниченных ресурсов белорусский бизнес предпочитает аккуратно выбирать партнеров для КСО, особенно если речь идет о тех суммах, о которых потом можно жалеть.

- Признался ли кто-нибудь из опрошенных: да, помогали, но не официально… И если да, то почему такая форма для них оказалась предпочтительнее?

- Неофициальная помощь порой распространена среди малого бизнеса, который не имеет штата опытных юристов и бухгалтеров, но имеет стабильный поток серых денег. Естественно, для крупного бизнеса такие схемы не актуальны. Да и малый бизнес, который занимается меценатством на постоянной основе, успешно осваивает легальные схемы.

- Как вам кажется, белорусских бизнес в настоящее время готов помогать, потому что испытывает в этом некую моральную потребность или спонсорство рассматривается исключительно как имиджевая составляющая.

- Как выявило исследование, основные причины для бизнеса участвовать в меценатстве и КСО – моральное удовлетворение и чувство значимости, развитие профессионального или местного сообщества, вклад в устойчивое развитие страны. Продвижение самой компании, формирование ее позитивного имиджа также может быть стимулом, но это никак не основная причина, хотя бы потому, что многие благотворительные проекты бизнес вообще не афиширует, принципиально не включает в коммуникацию.

- Вопросы меценатства регулируются Указом № 300. Однако, как показало исследование, он сложен в применении. Есть ли какие-то конкретные предложения/пожелания бизнеса, направленные на то, чтобы законодательство стало удобнее?

- Да. Конкретные проблемы видны из запросов бизнеса на реформирование Указа № 300. В частности, предлагается «исключить излишнюю ответственность за незначительные нарушения в отчетах о выделении / получении помощи и сроках их представления (либерализация таких норм, как «в течении 30 дней», «в текущем году»); разрешить оказывать помощь нерезидентам, если они имеют в Беларуси юридическое лицо; разрешить оказывать помощь частным лицам без необходимости заключать фактически фиктивный рекламный договор. Вместе с тем, во время интервью несколько раз звучала и другая позиция: в целом текущее законодательство в этой сфере не такое уж плохое.

- Ваши впечатления по итогам заседания Либерального клуба: готовы ли заинтересованные стороны прислушаться к рекомендациям.

- Позиции бизнеса, государства и экспертных организаций весьма различны, но чаще всего не противоречивы. Дискуссия на презентации исследования «Либерального клуба» показала, что стороны готовы слышать друг друга, начинать диалог. Так что различие позиций – это повод не для конфликта, а для сотрудничества.