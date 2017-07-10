СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: 26 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее интересные цитаты экспертов.

Тарифы замедляют рост. МАРТ снизило коэффициенты индексации тарифов на электроэнергию с 1 июля. Тарифы будут медленнее расти для потребителей реального сектора экономики. Коэффициенты по природному газу и тепловой энергии остаются прежними.

Полуторамиллиардная тонна калийной руды добыта 30 июня в ОАО «Беларуськалий». Это - новый рубеж добычи руды с начала освоения Старобинского месторождения в 1958 году.

Деноминация и активность фальшивомонетчиков. Уровень фальшивомонетничества в Беларуси является низким, и период после деноминации не стал исключением. В первом квартале этого года обнаружено 14 подделок: номиналом BYN20 - семь, BYN10 - шесть и номиналом BYN50 - одна. Случаев использования полиграфического оборудования для подделки национальной валюты не зафиксировано. Изготовленные на копировальной технике в домашних условиях фальшивые банкноты, несложно отличить от подлинных.

БПС-Сбербанк проходит процедуру сертификации в международной платежной системе UnionPay. Сертификация позволит БПС-Сбербанку стать первым белорусским банком, которому будет предоставлена генеральная лицензия на выпуск линейки карточек (Classic, Gold, Platinum, Diamond) платежной системы UnionPay International с одновременным запуском их обслуживания в банкоматах и платежных устройствах банка. Банк планирует до конца 2017 г. начать выпуск карточек китайской платежной системы UnionPay.

Названы лучшие поставщики услуг аутсорсинга. Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) опубликовала список ведущих поставщиков услуг аутсорсинга The Global Outsourcing 100 в специальном приложении к журналу FORTUNE за второй квартал 2017 г. В рейтинг вошло шесть компаний, представленных в белорусском Парке высоких технологий - Bell Integrator, Ciklum, EPAM Systems, IBA Group, Intetics, Itransition. Компании оценивали по пяти характеристикам: размер и темпы роста; отзывы клиентов; награды и сертификаты; развитие инноваций; корпоративная социальная ответственность.

«Белавиа» установила новый рекорд. Национальный авиаперевозчик побил свой же рекорд: 28 июня компания перевезла 13 620 человек. «Белавиа» «осуществляет регулярные рейсы из Минска в 28 стран.

С 1 июля Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с $80 до $80,9 за тонну. Пошлина на прямогонный бензин — с $44 до $44,4; на товарные бензины — с $24 до $24,2 за тонну. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $24,2 за тонну (ранее — $24). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел. В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, были снижены 1 июня.

Цена за 1 кг. Необходимость указывать стоимость товара за килограмм или литр пока останется только рекомендацией. Ранее сообщалось, что с 1 июля эта норма станет обязательной.

О движении средств по счетам юрлиц независимо от объема операций. «Мы принимали участие в подготовке проекта декрета об упразднении излишних требований к бизнесу и предлагали внести норму о соразмерности госрегулирования здравой необходимости, - заявил сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов. - Наше предложение не приняли, заявив, что любое государственное регулирование и так основывается на принципах оптимальности. Сейчас же нам предлагают самый настоящий электронный концлагерь».

О высокой доле просроченной дебиторской задолженности. «Это не новая проблема. Да, в ней есть угроза для предприятий с точки зрения вымывания оборотных средств и с точки зрения давления на директоров: ты освободи склады, или мы тебя посадим, - считает заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Георгий Гриц. - Нет у предприятий и понимания, кому они отдают свою продукцию на реализацию или в рассрочку платежей. Да, рассрочка — это мировая практика, этим хорошо пользуются китайцы. Но Беларусь, одна из немногих стран, где нет нормальной оценки кредитоспособности предприятий-контрагентов. Хотя в мире есть много агентств, которые дают информацию о деловой репутации, финансовом состоянии, кредитном рейтинге и тому подобное. Но существует сложность и для контрагента получить информацию о белорусской компании. У нас возвратом внешних просроченных дебиторских долгов занимается генпрокурор. Давление государства приукрасить картину с данной проблемой приводит к тому, что мы имеем».

Использованы материалы: naviny.by, kp.by, БелаПАН, interfax.by, БЕЛТА, газеты «Белорусы и рынок», телеканала СТВ, telegraf.by