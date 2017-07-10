Как открыть бизнес в ЕАЭС

Вышел в свет справочник «Как открыть бизнес в Евразийском экономическом союзе 2017». Инициатором данного проекта выступил российский Центр изучения перспектив интеграции при поддержке Республиканской конфедерации предпринимательства. Соавторами справочника выступили белорусское информационно-аналитическое агентство «Бизнес-новости» и армянское общественное движение «Заргацум».

Открывая презентацию издания, председатель высшего координационного совета Владимир Карягин отметил, что впервые издан своего рода путеводитель по регистрации бизнеса сразу для пяти стран. Благодаря этому справочнику можно сравнить условия открытия бизнеса в каждой стране – участнице Евразийского экономического союза. В. Карягин попросил к первому выпуску относится как к рабочей модели: «Будем изучать отзывы представителей делового сообщества и следующие выпуски, уверен, будут совершеннее».

Директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда особо подчеркнул, что справочник готовил интернациональный коллектив авторов. Одной из главных задач ЦИПИ является максимальное наполнение информационного поля ЕАЭС. Выходу справочника предшествовал сборник «Евразийский медиаиндекс за 1 квартала 2017 года». Ваган Егиазарян, соавтор справочника говорил о роли МСБ. «Именно малый и средний бизнес является одним из важнейших направлений развития экономики. Больше экономической активности, больше налогов – больше процветает государство, - сказал В. Егиазарян. – Такие справочники очень нужны, так как дают людям возможность обращаться к практической информации Составляя справочник, мы столкнулись с тем, что меняется законодательство. Однако сложности удалость преодолеть и создать справочник с достаточно детализированным пошаговым руководством по регистрации бизнеса в странах ЕАЭС».

На презентации справочками присутствовали представители дипкорпуса стран ЕАЭС, руководители предприятий, эксперты. Оценивая справочник, все признали, что проведена большая работа по систематизации информации о регистрации бизнеса. То есть раньше ее можно было получить из разных источников, что занимало много времени. Кроме того, поиск информации на сайтах иных стран осложняется языковыми проблемами.

Юрист Дмитрий Зикрацкий, выразил общее мнение, сказав, что справочник полезен для бизнесменов, которые собираются открыть свое дело в странах Евразийского экономического союза. В справочнике собрана воедино и систематизирована информация, которой необходимо владеть при принятии первичных решений по запуску бизнеса в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Армении. Здесь не только инструкции по регистрации бизнеса, но и информация о налоговой системе, списки двусторонних договоров об избежании двойного налогообложения, полезные ссылки.