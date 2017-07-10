Новые возможности для бизнеса

22 июня 2017 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл ЗАО «МТБанк» кредитную линию на развитие микро-, малого и среднего бизнеса в сумме 9 млн евро, а также установил новый лимит на МТБанк в рамках Программы содействия развитию торговли (TFP) ЕБРР в размере10 млн долл. Новая кредитная линия является самой крупной инвестицией ЕБРР в Республике Беларусь в 2017 г. Воспользоваться этой кредитной поддержкой может индивидуальный предприниматель или юридическое лицо микро-, малого или среднего бизнеса (МСБ).

В рамках Программы содействия развитию торговли (TFP) МТБанк также имеет возможность финансировать под гарантию ЕБРР импортные контракты клиентов банка с иностранными контрагентами с привлечением кредитных ресурсов иностранных банков. Установление лимита по программе TFP в размере 10 млн долл. позволит расширить возможности банка по финансированию внешнеэкономической деятельности своих клиентов.

- Сейчас ЕБРР реализует ряд проектов в различных секторах экономики Беларуси. В банковской сфере усилия команды ЕБРР направлены на развитие торговли, поддержку малого и среднего предпринимательства. ЕБРР повышает конкурентоспособность на рынке: мы поддерживаем сильных игроков, которые внедряют новые продукты и практикуют прогрессивное ведение бизнеса. МТБанк, безусловно, является одним из инновационных и эффективных игроков в финансовой сфере. Поддерживая банк, мы напрямую влияем на уровень конкурентоспособности на белорусском рынке и на развитие МСБ, - отметил ведущий банкир департамента финансовых учреждений Европейского банка реконструкции и развития Джахан Шамсиев. - Развитие микро-, малого и среднего бизнеса долгие годы является ключевым направлением, которое развивает ЕБРР.

–Предприятия МСБ внедряют инновации, создают новые рабочие места, в конечном счете, приводят к экономическому развитию и процветанию, - говорит Председатель Правления МТБанка Андрей Жишкевич. - Мы стремимся дать максимальные финансовые возможности бизнесу в Беларуси независимо от сегмента и размера, это важно для нашей страны. ЕБРР и МТБанк не в первый раз объединяют усилия для развития этого сектора экономики. Надеемся, что новая кредитная линия откроет еще большие возможности для развития малого и среднего бизнеса, а новые возможности в рамках Программы содействия развитию торговли позволят удовлетворить потребности игроков среднего и крупного бизнеса.

Европейский банк реконструкции и развития является стратегически важным бизнес- партнером МТБанка на протяжении 11 лет. Так в 2011 году МТБанк был первым, кто предложил белорусским компаниям уникальный продукт - «Энерго-кредит», предусматривающий финансирование энергоэффективных проектов по программе энергоэффективности ЕБРР с целью сокращения потребления энергии, снижения выбросов углерода и загрязнения окружающей среды. За прошедшее время общая сумма кредитных линий, выделенных банку со стороны ЕБРР, составила более 50 млн долл.

Справка «Директора»:

Европейский банк реконструкции и развития был учрежден в 1991 г. Банк инвестирует в проекты, которые способствуют переходу к открытой рыночной экономике, а также развитию частной и предпринимательской деятельности.

МТБанк - крупнейший в стране банк с частным белорусским капиталом и с более чем 20-летним опытом работы. Банк входит в тройку белорусских банков, имеющих собственный процессинговый центр по обслуживанию пластиковых карт. В апреле 2017 г. по результатам конкурса «Банк года-2016» МТБанк завоевал 7 наград. В 2016 г. банк стал обладателем Гран-при премии «Банк года-2015». В декабре 2015-го авторитетнейший британский журнал «TheBanker», издаваемый «The Financial Times LTD.», присвоил МТБанку звание «Банк 2015 года в Беларуси».