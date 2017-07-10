Сильный доллар – угроза стабильности?

По мнению директора аналитического департамента «Альпари» в России и СНГ Александра Разуваева, сейчас ситуация на мировом финансовом рынке зависит от того, насколько быстрыми темпами будет укрепляться американский доллар.

«Сильный доллар – это один из основных предвыборных лозунгов Дональда Трампа. Но проблема в том, что если укрепление доллара будет идти слишком быстрыми темпами, это может вызвать масштабную коррекцию американского фондового рынка, на котором сейчас образовался явный пузырь. Естественно, это скажется и на глобальном финансовом рынке. В любом случае, мы должны готовиться к тому, что евро будет дешевле доллара», - отметил эксперт.

Для Беларуси, в «валютной корзине» которой половину составляет российский рубль, также важно сохранение стабильности российской валюты. К сожалению, здесь многое зависит от внешних факторов.

«Судя по тому, что В.Путину и Д.Трампу не удается договориться по вопросу санкций, а перспектив роста цен на нефть не просматривается, можно ожидать, что курс российского рубля несколько снизится, и будет находиться в коридоре 65-67 руб. за доллар», - считает представитель «Альпари».

Александр Разуваев также высказал предположение, что, скорее всего, покупателями последнего выпуска белорусских еврооблигаций на сумму 1,4 млрд долл. могли стать фонды, созданные российским капиталом.

«При всем уважении к Беларуси есть распространенная стратегия покупки «суверенного джанка» – так называемых «мусорных» облигаций. Когда вы, например, приобретаете бонды кого-то из союзников США, понимая, что большая страна не допустит дефолта своего союзника. Так и тут: Россия, которая имеет резервы более 400 млрд долл., наверняка не допустит проблем Беларуси из-за 1,4 млрд», - уверен эксперт.

Он также отметил, что по той же причине не стоит опасаться того факта, что внешний долг Беларуси достиг 30% ВВП. Так как сегодня участники мирового финансового рынка ориентируются не столько на экономические рейтинги международных агентств, сколько на политические факторы. Например, на международные санкции, межгосударственные договоренности, или «особые» отношения ряда стран друг с другом.