Гомельские комбайны будут собирать в Индии

Холдинг «Гомсельмаш» и компания DVR Infratech создают совместное предприятие в индийском штате Раджастан.

«В Индии, как правило, для сельскохозяйственных нужд обрабатываются небольшие участки, на которых мощная техника просто не нужна. Поэтому зерноуборочный комбайн КЗС-575 «ПАЛЕССЕ GS575» как нельзя лучше подходит для полей этой восточной страны. Стоит отметить, что уже этим летом ПАЛЕССЕ GS575 впервые отправится в Индию» – сообщил заместитель директора департамента региональных продаж ОАО «Гомсельмаш» Юрий Рафеев.

Как сообщает пресс-служба холдинга «Гомсельмаш», ежегодная потребность Индии в новых комбайнах составляет 4000 единиц. Следовательно, у совместного белорусско-индийского предприятия есть хорошие перспективы и потенциал для роста. В настоящее время СП «Гомсельмаш-Индия» проходит этап регистрации. Затем предстоит с нуля создать производственную площадку в Индии, а на 2018 г. запланирован выпуск сельскохозяйственной техники.

«Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Комбайны «ПАЛЕССЕ» работают в России, Украине, Казахстане, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Иране, Китае, Южной Корее и других странах. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.