Бизнес-идеи обсудят на природе

Молодежный бизнес-форум «ЛIПЕНЬ.PRO» пройдет 28-30 июля. Участники четвертого форума два дня проведут в палаточном лагере в живописном месте.

Обязательная программа - бизнес-тренинги, мастер-классы, лекции, деловые игры, дебаты. Перед участниками форума выступят учредители компаний, топ-менеджеры, психолог и бизнес-тренеры. Каждый участник форума сможет неформально пообщаться с коллегами, спикерам и таким образом завести новые знакомства в бизнес-среде. Опыт трех предыдущих форумов показывает, что участие «ЛIПЕНЬ.PRO» нередко становится стартом для интересных проектов с новыми партнерами.

В одних из дней форума пройдет специальное мероприятие «День эксперта». Каждый участник форума сможет представить свой бизнес-проект и получить рекомендации, а также обратную связь от экспертов и других участников, либо найти партнеров и совместно осуществить проект.

Организаторы обещают, что развлекательная программа будет весьма насыщенная: спортивные игры, турниры по волейболу, квесты, кино под открытым небом, живой концерт.

Остается добавить, что «Лiпень.PRO» проводит ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).