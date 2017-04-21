МТБанк и Банк развития подписали новое соглашение

Этот документ расширяет возможности МТБанка по финансированию малого и среднего бизнеса. Он продолжает традиции сотрудничества двух финансовых учреждений. В частности, успешным было направление работы по финансированию вновь созданных компаний. За активную работу в этом сегменте МТБанк был удостоен награды от Банка развития «Самый активный банк в поддержке стартап-компаний».

В рамках нового соглашения МТБанк сможет оказывать поддержку предприятиям сферы торговли и услуг; предприятиям производственной сферы, сельского и лесного хозяйства; предприятиям-экспортерам; инновационным предприятиям; региональному и женскому предпринимательству; производителям дверей, мебели и предприятиям строительной отрасли; на покупку франшизы и вновь созданным компаниям, сообщает пресс-служба МТБанка.

«Мы уверены, что успешное развитие предпринимательства является драйвером развития экономики всей страны. Благодаря сотрудничеству с Банком развития в МТБанке предприниматели могут получить кредит под очень низкие по белорусским меркам проценты. Кроме самого финансирования, предприниматели всегда могут рассчитывать на партнерские отношения с нашим банком, консультационную помощь и экспертную оценку наших специалистов по любым вопросам работы бизнеса», – отметил финансовый директор ЗАО «МТБанк» Дмитрий Шидлович.

Стоимость кредитов в рамках нового соглашения привязана к ставке рефинансирования и будет составлять от 10% годовых.