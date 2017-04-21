Velcom за ключами ЭЦП

Компания Velcom стала первой частной компанией в Беларуси, получившей право выдавать сертификаты открытого ключа электронной цифровой подписи, выпущенные Республиканским удостоверяющим центром.

В Беларуси начали подписывать юридически значимые документы с мобильных телефонов и планшетов чуть меньше года назад. Эта технология была реализована в сети velcom и основана на использовании специальных SIM-карт (SIMiD), в которые «вшиты» ключи электронной цифровой подписи. Первыми этот сервис использовали минские бизнесмены и топ-менеджеры. На ЭЦП с поддержкой SIMiD перешли также в некоторых банках страны, частных и государственных организациях, сообщает пресс-служба компании velcom.

Теперь при обращении в офис velcom клиенты могут получить не только SIM-карту с поддержкой SIMiD (ЭЦП), но и сертификат открытого электронного ключа, который будет непосредственно использоваться для подписания документов.

Новая технология позволяет подписывать с мобильных устройств договоры, акты, чеки, накладные и др. Вместе с цифровой подписью они признаются любой государственной и частной структурой – от налоговой инспекции до банка. Кроме того, для владельца ключа ЭЦП не имеет значения география: подписывать документы можно в любой точке мира.

«Появление SIMiD-карт и использующих их сервисов может вывести электронный документооборот в Беларуси на новый уровень. Технология экономит не только время, но и финансовые ресурсы. Кроме того, она избавляет от перспективы окружить себя кипами бумаг – все документы хранятся только в электронном виде, – подчеркнула начальник управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко. – Пройдет всего пару лет, и подписывать документы со смартфона станет нормой. Те, кто привык работать «по старинке», рискуют отстать от технически более развитых компаний».

Ранее практика использования SIM-карт с ЭЦП получила широкое развитие за рубежом. Так, мобильные телефоны для подписания документов применяют в Литве, Латвии, Финляндии, Казахстане и Азербайджане. В Беларуси также созданы для этого благоприятные условия: электронная цифровая подпись имеет ту же юридическую силу, что и собственноручная подпись.