ВТБ: год завершился с прибылью

Собственный капитал ЗАО Банк ВТБ за 2016 г. вырос на BYN17,1 млн или 12,4% и составил BYN 155,3 млн. В соответствии МСФО прибыль банка за минувший год составила 49,291 млн рублей. На 1 января 2017 г. банк ВТБ по размеру уставного фонда занял 7–е место в банковской системе, по объему активов - 9-е место.

Банк сохранил позиций на рынке корпоративных клиентов: 8-е рейтинговое место по объему средств юридических лиц и 9-е по кредитам юридическим лицам. В сегменте розничного бизнеса по кредитам физическим лицам банк расположился на 7-м месте и на 10-м месте по средствам физических лиц, сообщает пресс-служба ЗАО Банк ВТБ.

Наибольший прирост клиентов произошел в банке за счет физических лиц. Общее же число клиентов составило 520880. Что касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на обслуживании в банке, то к концу года произошло снижение на 9%, преимущественно за счет клиентов, представляющих малый бизнес.