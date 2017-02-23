За недобросовестную конкуренцию – штраф

Постановлением Экономического суда Гродненской области компания АВС за недобросовестную конкуренцию привлечена к административной ответственности на сумму в размере 400 базовых величин.

Судебной тяжбе предшествовало то, что весной на прилавках продуктовых магазинов появился майонез «Провансаль Тот самый вкус!» от гродненской компании АВС. Между тем его упаковка очень напоминала упаковку майонеза «Провансаль Столичный» от другого известного бреда - «КАМАКО».

По мнению специалистов компании «КАМАКО», упаковка конкурентов вводила в заблуждение потребителей. Было принято решение обратиться в суд. Для подготовки документов компания обратилась к патентному поверенному, провела опросы потребителей на предмет схожести упаковок, собрала документы, свидетельствующие о популярности майонеза ТМ «КАМАКО». С этим пакетом документов «КАМАКО» обратилась в суд и выиграла его у компании АВС. Суд установил, что упаковка майонеза «Провансаль Тот самый вкус!» от АВС имеет схожесть с упаковкой майонеза «Провансаль Столичный» ТМ «КАМАКО», что является актом недобросовестной конкуренции. Такое решение принято судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь 10 ноября 2016 г.

В связи с признанием Верховным Судом Республики Беларусь действий ОДО «Фирма АВС» актом недобросовестной конкуренции главным управлением МАРТ Беларуси по Гродненской области составлен и направлен в Экономический суд Гродненской области протокол об административном правонарушении в отношении ОДО «Фирма АВС», сообщает пресс-служба МАРТ.

Постановлением Экономического суда Гродненской области 5 января 2017 г. за совершение действий, являющихся в соответствии с антимонопольным законодательством недобросовестной конкуренцией, ОДО «Фирма АВС» привлечена к административной ответственности на сумму в размере 400 БВ (9 200 рублей). В настоящее время постановление суда по делу об административном правонарушении исполнено, следовательно, штраф уплачен.

Это не первый случай, когда представители известных брендов предъявляют претензии коллегам за недобросовестную конкуренцию. Так, компания «Онега» и Mars inc спорили относительно упаковки шоколадного батончика «Твiкерс», выпущенного «Онегой».