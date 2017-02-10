Бобруйские «Беларусы» будут работать в Британии

Компания Belarus Tractor Ltd. (г. Банвелл) – дилер ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» начала системную работу по продвижению малогабаритных тракторов «Беларус» бобруйского производства и формированию собственной дилерской сети на территории Соединенного Королевства.

Руководство компании Belarus Tractor Ltd. в настоящее время ведет активные переговоры с потенциальными партнерами в Уэльсе и Восточной Англии. Также проведены первые встречи с представителями компаний, интересующихся белорусскими тракторами, из регионов Глостершир и Уилтшир.

В первой половине марта нынешнего года компания Belarus Tractor Ltd. проведет открытую презентацию малогабаритных тракторов «Беларус» бобруйского производства на базе крупнейшего на юго-западе Англии выставочного центра Junction 24. Планируется, что для участия в этом промо-мероприятии будут приглашены и сотрудники Посольства Беларуси в Великобритании.

Как напомнила пресс-служба ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», в декабре 2016 г. в адрес компании Belarus Tractor Ltd. была поставлена первая партия малогабаритных тракторов «Беларус», состоящая из 3 единиц продукции.