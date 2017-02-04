Biletix.by: БЖД запустил онлайн-продажу билетов

Белорусская железная дорога расширяет агентскую сеть продажи билетов через интернет. БЖД и ООО «Билет маркет» ввели в эксплуатацию веб-систему ООО «Билет маркет» на сайте biletix.by.

Оплата электронных билетов на сайте biletix.by осуществляется с помощью банковских платежных карт. Более того, в случае необходимости пассажиры смогут оформить возврат электронных билетов на сайте, сообщает пресс-служба БЖД. В перспективе планируется, что будет создана мобильная версия сайта biletix.by.

ООО «Билет маркет» также планирует организовать продажу электронных билетов в общественных местах, что даст возможность пассажиру оплатить стоимость билета наличными, а распечатать его перед посадкой в поезд на станции отправления.

БЖД и ООО «Билет маркет» уже имеют опыт сотрудничества: в апреле прошлого года они открыли агентский пункт по реализации билетов на железнодорожный транспорт в здании автовокзала в городе Островец.

В 2016 году через Интернет было оформлено более 1,6 млн. билетов. Это на 10,9% больше, чем в 2015 г. (в том числе с электронной регистрацией — 1,4 млн. или 112,4% к уровню 2015 г.). Удельный вес продажи билетов через Интернет (от общего количества проездных документов, оформленных через АСУ «Экспресс» в билетных кассах БЖД) увеличился с 10,3% в 2015 году до 13,4% в 2016 г.