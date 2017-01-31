Лидские пивовары позаимствовали рецепт у крестоносцев

Лидская пивоварня представила первую новинку нынешнего года - вишневый сорт «ЛIДСКАЕ Kriek».

Легенда гласит, что впервые такое пиво сварили во времена крестовых походов. Оказывается, один из крестоносцев добавил в пиво вишню. С тех далеких времен вкус вишневого пива пользуется успехом.

«Kriek» — это фруктовый ламбик, который относится к эксклюзивным сортам бельгийского пива. А лидские пивовары вдохновились примером бельгийских коллег и сварили сорт на основе традиционного светлого пива с добавлением натурального сока вишни —«ЛIДСКАЕ Kriek».

Новый сорт красного цвета, имеет приятный сладковатый вкус, вишневый запах и легкую горчинку в послевкусии. В Бельгии «Kriek» популярен на Рождественских базарах – его разогревают и приправляют пряностями.

В Беларуси лидские пивовары вводят «ЛIДСКАЕ Kriek» в постоянный ассортимент. Новый сорт пива появляться в ритейле с 30 января.

Напоминаем, что пиво является слабоалкогольным напитком и его чрезмерное употребление может принести вред здоровью.