Uber заранее сообщит стоимость поездки

С 27 января клиенты Uber в Беларуси могут заранее планировать расходы на такси. Новый сервис позволяет сперва узнать стоимость поездки, а затем принять решение воспользоваться услугой или нет.

С сегодняшнего дня для пользователей Uber в Беларуси становится доступной новая функция: введя в приложении пункт назначения, пользователь сможет сразу увидеть расчетную стоимость поездки, которая не увеличится, если не будет изменен пункт назначения.

На практике это выглядит таким образом: клиент должен сначала ввести пункт назначения, подтвердить стоимость, рассчитанную приложением, и затем уже заказать поездку, если устраивает цена. Это правило распространяется на все маршруты, независимо от их протяженности и направления. Для расчета стоимости поездки разработаны специальные алгоритмы, учитывающие предполагаемое время в пути, средние показатели загруженности дорог в это время дня на данном направлении, протяжённость пути, количество водителей поблизости и число пользователей, запрашивающих поездки.

«Мы в Uber стремимся к тому, чтобы сделать сервис еще более удобным, понятным и простым для наших пользователей. Расчетная цена поездки, известная заранее, избавляет пользователя от необходимости самостоятельно подсчитывать возможную стоимость и дает полный контроль над расходами, - заявил Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в СНГ. - Мы уверены, приложением захотят воспользоваться даже те, кто раньше опасался, что стоимость поездки может оказаться не по карману: теперь все известно заранее, бояться нечего!»

Цена, рассчитанная заранее, по окончании поездки может уменьшиться на величину, предусмотренную промокодом, в случае его применения.