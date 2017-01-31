Белорусский ТЛЦ выходит на европейский рынок

Компания «Бремино групп» уже несколько лет является ведущим игроком на поле транзитной логистической инфраструктуры внутри Беларуси. В конце 2016 г. компания открыла логистический центр «Бремино-Брузги» и это ее первый объект, который работает на европейский рынок.

За «Бремино групп» закреплены еще два объекта, которые он должен спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию. Это торгово-логистические комплексы «Бремино-Берестовица», рассчитанный 5 тыс. кв. м. складских помещений, и «Бремино-Орша» площадью 190 тыс. кв.м. складских и 280 тыс.кв.м. производственных площадей.

В описании проекта транспортно-логистического центра «Бремино-Брузги» указывается, что он примыкает к пункту пропуска «Брузги» на границе нашей страны с Польшей. Въезд на территорию ТЛЦ осуществляется по специально выделенной полосе движения без оформления процедуры таможенного транзита и без финансового обеспечения транзита.

Таможенное оформление грузов осуществляется на ВПТО ТЛЦ «Бремино-Брузги», там же организована перегрузка товаров с международного перевозчика на внутреннего, перецепка с транспорта иностранного перевозчика на транспорт белорусского перевозчика. ТЛЦ оказывает услуги по распределению, консолидации, комплексной обработке и хранению грузов на складе. По аналогичной схеме будут работать и «Бремино-Берестовица».

Ключевым объектом в выстраиваемой сегодня оператором сети ТЛЦ должен стать мультимодальный комплекс в поселке Болбасово Оршанского района.