Квартал в Новой Боровой освободят от автомобилей

Возможно ли в мегаполисе построить квартал без автомобилей? Компания «А-100 Девелопмент» утверждает, что все возможно и уже реализует такой проект в Новой Боровой.

«При проектировании Соснового квартала мы сумели не только сделать огромную территорию жилого комплекса закрытой для личного автотранспорта, но и учесть интересы автомобилистов. Ранее в Минске уже были небольшие проекты закрытых дворов без машин, но в масштабах целого квартала на площади 8,7 гектара такое реализуется впервые», - сообщила директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.

Несмотря на то, что во внутренних дворах квартала автомобилей не будет, его жителей обеспечат парковочными местами. По проекту на каждую квартиру выделено одно парковочное место. Но где же разместятся автомобили? В проекте предусмотрены парковки по периметру квартала, на прилегающей территории и подземные стоянки для машин. Парковки, как и дворы квартала, будут оснащены системой видеонаблюдения.

Для удобства владельцев личного автотранспорта, в зданиях, расположенных рядом с наземными парковками, будут сделаны сквозные подъезды.

Внутрь квартала въезд будет разрешен только специальному автотранспорту. Во внутренних дворах предусмотрено оборудование детских площадок, мест отдыха жителей квартала.

Также С. Шевлик отметила, что на территории квартала сохранят сосновый сквер со взрослыми деревьями, в котором будут зона отдыха и специальная площадка для выгула собак.

Общая площадь строящегося квартала составляет почти 9 гектаров, здесь будет построено 15 жилых домов разной высотности – от 4-х до 23-х этажей. В августе 2017 г. планируется сдать в эксплуатацию первые дома в Сосновом квартале.