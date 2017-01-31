Украденные МАЗы вернут на родину

Все 150 автомобилей МАЗ, похищенных мошенническим путем, найдены. Розыском занимались специалисты минского автозавода и сотрудники Службы безопасности Украины.

Началась детективная история в 2013 г., когда руководители украинской коммерческой структуры заключили договор с представителем ОАО «Минский автомобильный завод» в Украине на поставку 150 грузовых автомобилей марки МАЗ и прицепов к ним. Общая стоимость контракта составила более $15 млн. Грузовики были проданы третьим предприятиям, а полученные деньги аферисты перевели в наличные, воспользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур и распоряжались ими по своему усмотрению.

В октябре 2016 г. СБУ уже отыскала 100 грузовиков МАЗ из той же партии в различных регионах Украины, сообщает «Ежедневник». И вот недавно нашли еще 50 автомобилей. Машины находились на территории нескольких автотранспортных предприятиях Николаевской области.

В СБУ сообщили, что после проведения необходимых юридических процедур право собственности на автомобили будет возвращено белорусскому заводу.