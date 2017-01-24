«Гомсельмаш» газует

В течение этого года гомельские комбайностроители проведут испытания машины на газовом топливе. Новая машина, в качестве топлива для которой будет использоваться сжатый природный газ метан, создается по заказу российской компании «Газпром», сообщила пресс-служба «Гомсельмаша».

В настоящее время завершается подготовка необходимой документации, начато изготовление опытного образца.

«В текущем году мы проведем испытания на Белорусской машиноиспытательной станции - как комбайна, комплекса оборудования, так и машин, которые должны его обслуживать, - пояснил генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения «Гомсельмаша» Сергей Федорович. - Например, необходимо проверить в полевых условиях работу передвижного автомобильного газового заправщика».

По расчетам специалистов, использование метана вместо дизтоплива на 40% уменьшит расходы на горючее, а также снизит объем вредных выбросов в атмосферу.

Гомельчане уделяют большое внимание вопросу совместимости своих машин с двигателями, которые хотели бы видеть заказчики - это важно для локализации производства белорусских комбайнов за рубежом.