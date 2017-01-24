Беларусь заработала $8 млн в космосе

За четыре года эксплуатации первого белорусского космического спутника удалось получить прибыль в размере $8 млн. БКА-1 был выведен на орбиту в 2012 году, стоимость его создания составила около $17 млн.

Информация, получаемая со спутника, для белорусских госорганов и предприятий предоставляется бесплатно, для коммерческий организаций – на платной основе. Среди зарубежных потребителей называют Россию, страны Ближнего Востока и Венесуэлу.

«Если смотреть на экономический эффект от создания и эксплуатации космического аппарата, то здесь надо говорить об интегральном эффекте, связанном с продажей технологий, с продажей аппаратуры, которая была изготовлена по проекту, и с продажей космических снимков, - цитирует БелаПАН директора научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси Сергея Золотого. - На сегодня выручка от БКА (объем контрактов, которые были заключены по всем перечисленным направлениям) примерно на 8 млн превысила затраты на его создание и эксплуатацию».

Гарантийный срок БКА-1 истекает в средине нынешнего года. Тщательное изучение состояния бортовых систем, по оценке специалистов, позволяет продлить срок эксплуатации спутника до конца 2018 г. Есть вероятность, что и этот срок будет увеличен, тем более, что запас топлива на БКА-1 рассчитан до 2020 г.

Между тем второй белорусский спутник планируется запустить в 2019 г. По словам С. Золотого, «Роскосмос» выразил заинтересованность в получении информации со спутника в счет запуска. Однако контракт с российским партнером пока не подписан. С. Золотой подчеркнул, что наземная инфраструктура будет модернизироваться за счет государственных средств, а к финансированию создания БКА-2 планируется привлекать инвесторов в рамках государственно-частного партнерства.