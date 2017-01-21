Работа над ошибками: объявления о вакансиях

Неравенство на белорусском рынке труда, дискриминация со стороны нанимателя – темы не новые, однако редко публично обсуждаемые. 19 января в клубе IMAGURU собрались эксперты и провели публичную дискуссию, обсудив наболевшие вопросы. Директор РАБОТА.TUT.BY Светлана Шапорова, которая рассказала, как работает один из крупнейших «работных» сайтов и какие ошибки допускают наниматели при размещении объявлений о вакансиях.

Особенностью сайта jobs.tut.by является порядок размещения объявлений. Резюме соискателя всегда проходит предмодерацию, а вот объявление нанимателя – постмодерацию в течение дня.

Если в объявлении нанимателя модератор находит некорректные требования к работнику, объявление блокируется, после чего предлагается сделать работу над ошибками.

За что же могут «забанить»? Прежде всего, за нарушение требований, изложенных в ст. 14 Трудового кодекса Беларуси: «Дискриминация, то есть ограничение в трудовых правах или получение каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, национального и социального происхождения, языка, религиозных или политических убеждений, участия или неучастия в профсоюзах или иных общественных объединениях, имущественного или служебного положения, возраста, места жительства, недостатков физического или психического характера, не препятствующих исполнению соответствующих трудовых обязанностей, иных обстоятельств, не связанных с деловыми качествами и не обусловленных спецификой трудовой функции работника, запрещается».

Между тем отдельные наниматели не только выдвигают условия по ограничению возраста, пола, но и требуют «приятной внешности» и строго определенных параметров фигуры. После замечаний модератора, текст объявления исправляется. Но на собеседовании такой наниматель задает много лишних и «неудобных» вопросов, не относящихся к профессиональной компетенции претендента на вакансию. У женщин чаще всего спрашивают о семейном положении. В проигрыше оказываются те женщины, у которых уже есть дети дошкольного возраста либо наниматель полагает, что претендентка вскоре уйдет в декрет.

Согласно исследованиям РАБОТА.TUT.BY, практически в одинаковой степени (44% мужчин и 40,5% женщин) подвергаются дискриминации по возрастному цензу.

Как подчеркнула С. Шапорова, несмотря на то, что есть правовые механизмы, белорусы не обращаются ни в какие инстанции с жалобами по поводу дискриминации со стороны нанимателя. Причины такого поведения: необходимость доказывать факт дискриминации, боязнь потерять имеющуюся работу либо не получить новую.