Функции оператора и перевозчика разделят

В этом году законодатели планируют внести дополнения в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Анонсирован ряд изменений в работе общественного транспорта.

Во-первых, появится оператор, который будет разрабатывать маршрутную сеть общественного транспорта, выбирать перевозчика на конкурсной основе, заниматься заключением договоров и контролировать их выполнение. Оператор не будет выполнять функции перевозчика, а станет независимым субъектом рынка. «Это международная практика, - пояснил председатель постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак. - Так, часть перевозок общественного транспорта в Варшаве, например, выполняет французский перевозчик».

Перемены коснутся и частных белорусских перевозчиков, в том числе «маршруток». «Сегодня на рынок все больше приходят частные перевозчики. Но при этом специфика в том, что частный перевозчик сегодня берет самые лакомые кусочки рынка – перевозки, которые приносят больший доход, у которых большая заполняемость, - отметил А. Рыбак в эфире СТВ. - А так называемые государственные перевозчики сегодня работают в секторе перевозок там, где выполняются социальные стандарты. Давайте те перевозчики, которые более эффективны, возьмут на себя ответственность в том числе и за перевозки по социальным стандартам. Это международная практика, она существует и в странах Прибалтики, и в Польше».

В организации работы такси также грядут перемены. Диспетчерским службам придется предоставлять пассажирам информацию о времени прибытия машины или тарифе и эти данные обяжут хранить в течение года.