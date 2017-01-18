ARVIBELAGRO: начат выпуск деликатесов из мяса индейки

Торжественное открытие завода по производству продукции из мяса индейки состоялось 16 января. ИООО «Арвибелагро» - это совместный белорусско-литовский проект, на реализацию которого направлено более 30 миллионов евро общих инвестиций.

На начальном этапе планируется выпускать до 5,5 тыс. тонн готовой продукции в год. Это будет индюшатина в сыром и готовом виде, произведенная по оригинальным рецептам. Поставлять продукцию планируется не только на прилавки белорусских магазинов, но и в страны ЕС.

«Появление новых предприятий, построенных с участием зарубежного капитала, показывает открытость Беларуси для инвесторов. Этот комплекс - яркий пример развития инновационной экономики в нашей стране, - цитирует «Гродненская правда» помощника Президента Республики Беларусь - главного инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. - Это не просто мясокомбинат, а высокотехнологичное производство, имеющее полный цикл переработки и созданные новые рабочие места для Лидского региона».

Главы дипломатических миссий, присутствовавшие на открытии завода, отметили, что сделан очередной важный шаг в двусторонних отношениях между Литвой и Беларусью.

Девять современных ферм, где выращиваются индюки, возведены с нуля недалеко от деревни Гончары Лидского района. Перерабатывающее производство разместилось близ деревни Гуды. Здесь снесли ветхие здания, а оставшиеся – реконструировали. Фермы и мясокомбинат оснащены технологическим оборудованием от ведущих европейских производителей.