Лучше меньше, да лучше

Кризис научил операторов рынка недвижимости осторожности: на первый план теперь выходят не объемы, а качественная проработка проектов и грамотное управление действующими объектами - считают эксперты журнала «Директор».

Большинство опрошенных изданием аналитиков сходятся во мнении, что к концу 2016 г. рынок аренды коммерческой недвижимости приблизился к стабилизации. Уровень активности арендаторов постепенно увеличивается, что свидетельствует об адаптации участников рынка к новой конъюнктуре.

«Такой вывод можно сделать, проанализировав, например, поведение собственников и арендаторов офисной недвижимости: у обеих сторон практически сформировалось единое понимание ставок арендной платы, - отмечает Владимир Давидович, руководитель управляющей компании «Твоя столица. Управление проектами». - К концу года они установились на следующем уровне: 17 евро/кв.м с НДС - для объектов класса «А», 11 евро/кв.м с НДС - класс «В+», 9 евро/кв.м. с НДС - класс «В», 7 евро/кв.м с НДС - класс «С».

«Что касается других сегментов рынка, то падение арендных ставок в меньшей степени коснулись торговых площадей. В «знаковых» премиальных торговых центрах, таких как «Замок», BIGZZ, «Галилео», МФЦ «Титан», «Арена-Сити», «Скала» и др. они колеблются в рамках от 30 до 60 евро с НДС, - рассказывает учредитель ООО «Ай Кью Проперти Групп» Кристина Крупатина. - В отдельных случаях - в прикассовых зонах и островках - они доходят даже до 100 евро. В других торговых центрах, отдельных торговых площадях, а также стрит-ритейле, не находящемся в центре города, арендные ставки составляют в среднем 10-30 евро с НДС. Конечно же, приостановилась девелоперская активность. Но в целом с теми или иными потерями рынок приспособился к тому, что ведение бизнеса возможно и в некомфортных условиях. Поэтому контрагенты ищут новые возможности, новые схемы коммерческих отношений и в принципе все договариваются».

Эксперты говорят, что кризис научил всех очень взвешенно распоряжаться ресурсами, разумно и расчетливо подходить к разработке новых предложений для рынка. Сейчас никто уже не строит «на авось». Появляется все больше объектов, построенных по схеме Build-to-suit (под конкретного заказчика). Ставки аренды в офисном и торговом сегментах в 2017 году, скорее всего, окончательно стабилизируются на тех отметках, которых достигли к концу 2016-го. При этом многие застройщики, планировавшие продать строящиеся объекты, будут переходить к политике извлечения рентного дохода, создавая управляющие компании и привлекая арендаторов. Это, конечно, замедлит окупаемость и оборачиваемость капитала, но зато обеспечит стабильные денежные потоки, что немаловажно в условиях кризиса.

Подробнее о перспективах рынка коммерческой недвижимости читайте в ближайшем номере журнала «Директор».