Сбербанк России достроит экс-«Кемпински»?

Российский Сбербанк намерен инвестировать более $100 млн в объекты недвижимости в Беларуси – об этом сообщил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

Такое заявление российский банкир сделал после встречи с Александром Лукашенко. На переговорах обсуждалась трудная ситуация, сложившая в части проектов, которые финансировались российской стороной. «Мы договорились о подходах по нашему участию в дофинансировании сложных проектов, которые в течение ближайших двух лет будут реализованы на рынке и по которым нам нужна поддержка со стороны властей Беларуси. Мы получили полную поддержку со стороны Президента Беларуси и, соответственно, взяли на себя обязательства по дофинансированию», - цитирует БЕЛТА Германа Грефа.

Он также сообщил, что более $100 млн будут инвестированы в объекты недвижимости, которые достроят, а затем выставят на продажу. Среди объектов недвижимости, заинтересовавших российского банкира, некоторые эксперты называют и экс-«Кемпински». Напомним, что гостиничный комплекс в Минске возле Белгосцирка планировали ввести в эксплуатацию в декабре 2013 г., однако вынуждены были сместить срок ближе к чемпионату мира по хоккею, проходившему в белорусской столице в 2014 г. Затем срок сдачи объекта был перенесен на 2015г., а в 2016 г. Александр Лукашенко своим указом распорядился завершить строительство многофункционального комплекса до конца 2018 г.