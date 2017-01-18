«Автопапа» на чужих авто до колонии доехал

Более 40 человек пострадали от махинаций одного из учредителей компании, которой принадлежал теперь уже печально известный автохауз «Автопапа» и двух индивидуальный предпринимателей. Фигурантам уголовного дела суд назначил наказание в виде 7-8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ходе судебного разбирательства установлено, что один из учредителей ООО «АвтоХоумКомпани» (автохауз «Автопапа») и два индивидуальных предпринимателя, действуя совместно и по предварительному сговору с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, злоупотребляя доверием граждан, заключали с ними договоры и устные соглашения о продаже автомобилей. Судом установлено, что выполнять взятые на себя обязательства они не собирались, однако же вводили в заблуждение своих клиентов на протяжении длительного периода времени: с ноября 2012 г. по декабрь 2013 г.

«Они сообщали потерпевшим недостоверную информацию об обстоятельствах продаж автомобилей, их местонахождении, а также причинах невозможности вернуть денежные средства, - пояснил прокурор отдела прокуратуры Минской области Александр Левкович. – завладев автомобилями потерпевших, фигуранты распорядившись ими по своему усмотрению. Общий размер ущерба, причиненного мошенническими действиями, превысил 4,5 миллиарда неденоминированных рублей».

Приговор суда первой инстанции обвиняемые обжаловали, на днях же вступил в законную силу окончательный вердикт: указанные лица осуждены по ч.4 ст.209 УК: двоим обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией всего имущества, третьему – к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.