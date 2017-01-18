Вакцина для «лечения» убыточных предприятий

Чтобы начать лечить болезнь, нужно признать ее наличие и поставить точный диагноз. Это в полной мере относится и к «заболевшим» предприятиям. За круглым столом «Предприятия несут убытки: кризис или нежелание изменить ситуацию?» было представлено диагностическое оборудование – «Тест-тренажер FMR».

Он разработан коллективом ООО «Центр бизнес развития», директором которого является кандидат экономических наук, известный бизнесмен Наум Кац.

Тест-тренажер был внедрен в работу в 2016 г. на основе опыта аналитической работы ООО «Центр бизнес развития» (г. Гомель) в сфере производственного консалтинга. Одним из основных преимуществ программы, разработанной гомельчанами, является возможность получить визуальное отражение текущей ситуации на предприятии сразу же после ввода данных. «Тест-тренажер FMR» позволяет руководителю принимать решения в ходе бизнес-игры, настраивая реальную себестоимость продукции и проверяя эффективность планируемых мероприятий до начала их практической реализации.

«Кредо нашей компании – найти болевую точку предприятия и обезвредить ее в максимально щадящем для предприятия режиме, т.е. без привлечения дополнительных инвестиций, - отметил Наум Кац. - Мы уже обследовали около 60 отечественных предприятий и пришли к выводу, что основная проблема одна – они живут процессом, совершенно забыв, что процесс был начат ради достижения конкретного результата. Это настоящая эпидемия. Мы, можно сказать, изготовили вакцину, которая помогает предприятию «вылечиться» путем получения результата – точной модели безубыточной работы. Главное – желание снова стать здоровым».

По итогам заседания круглого стола ОО «МССПиР» и «Республиканская конфедерация предпринимательства» приняли резолюцию о необходимости широкого информирования директоров и учредителей предприятий, а также руководителей министерств, ведомств и других органов власти о «Тест-тренажере FMR», на базе которого следует создать систему центров бизнес развития. Это особенно актуально в связи с увеличением в нашей стране количества низкорентабельных и убыточных предприятий.