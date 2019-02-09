Процедуру регистрации субъектов хозяйствования могут упростить

В 2018 г. впервые за последние пять лет в Беларуси была зафиксирована положительная динамика регистрации субъектов хозяйствования, сообщил на пресс-конференции министр юстиции Олег Слижевский.

По его словам, сообщает Sputnik Беларусь, в прошлом году было зарегистрировано более 46 тыс. субъектов хозяйствования (11 тыс. 228 юридических лиц и 35 тыс. 153 индивидуальных предпринимателя). Это на 7% больше, чем в 2017 г.

Белорусы также стали активнее использовать онлайн-заявки для регистрации предпринимательской деятельности. Количество направленных таким образом на рассмотрение заявок, по сравнению с 2017 г., увеличилось на 70%.

В настоящее время в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) числятся 1,4 млн субъектов хозяйствования. Из них более 402 тыс. – действующие.

Глава Минюста также заявил, что в плане законопроектов на 2019 г. предусмотрено внесение изменений в законодательство о регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования.

«В рамках данного проекта, а также иных актов предлагается отменить необходимость выдачи и получения свидетельства о госрегистрации юрлица», — сказал Слижевский.

Кроме того, может быть предусмотрена возможность регистрации юридического лица по типовому уставу, а также сокращение количества требований к наименованию юрлиц.

Напомним, что с января этого года единый налог для индивидуальных предпринимателей рассчитывается по-новому, а его плательщики могут сами выбирать тот налоговый режим, который их устраивает.

Источник: Sputnik Беларусь