Меры по улучшению делового климата в Беларуси обсуждены на совещании у Лукашенко

В ближайшее время ожидается принятие документов, направленных на дальнейшее улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности Беларуси. Об этом по итогам совещания главы государства с экономическим блоком рассказал журналистам первый вице-премьер Александр Турчин, передает БЕЛТА.

«Одним из блоков рассматривались вопросы улучшения делового климата в стране, инвестиционной привлекательности. Мы сделали акцент уже на практику применения определенных норм законодательства за историю нашей страны. Поэтому необходимо будет внести определенные корректировки в предлагаемые документы. Концептуально те основные вещи, которые в них изложены, главой государства поддержаны», - заявил Александр Турчин. Он пока не стал раскрывать подробности, однако заверил, что в ближайшее время на этот счет появятся конкретные документы. «В ближайшее время эти документы увидят свет», - сказал первый вице-премьер.

На совещании также рассматривались вопросы в сфере международного сотрудничества, включая таможенное взаимодействие в рамках СНГ, сотрудничество с международными финансовыми структурами, в частности с ЕБРР по финансированию проектов в области жилищно-коммунального хозяйства.

Источник: БЕЛТА

Фото: БЕЛТА