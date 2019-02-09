Банкротства в Беларуси: о чем стоит задуматься

За последний год правительство предприняло значительное количество мер, направленных на развитие предпринимательской инициативы и упрощение ведения бизнеса. Однако, одна из таких очень важных составляющих для поддержания благоприятного бизнес-климата в стране как банкротство уже несколько лет никак не сдвинется с места.

Екатерина Кубрак, юрист, соорганизатор Второго форума об антикризисном управлении и банкротстве

Необходимость изменения законодательства об экономической несостоятельности и банкротстве назрела уже очень давно. Многие эксперты говорят, что существующее положение дел существенно тормозит развитие эффективной бизнес-экосистемы страны. Создатели проекта нового закона «О несостоятельности и банкротстве», подготовленного в 2018 году, отмечают, что в него заложены основы для реструктуризации и оздоровления компаний либо управляемой ликвидации проблемных предприятий, столь необходимые бизнесу в настоящее время.

О чем сейчас говорит статистика?

Верховным судом Республики Беларусь опубликована сводная таблица по всем делам о банкротстве, находящимся в производстве экономических судов на 1 января 2019 г. В преддверии Второго белорусского форума об антикризисном управлении и банкротстве, мы проанализировали, как изменились цифры по сравнению с данными на 1 января 2018 г.

В производстве экономических судов по состоянию на 01.01.2019 находится 2389 дел, что по сравнению с аналогичной датой 2018 года меньше на 729 дел.

Безусловным лидером по количеству банкротств продолжает оставаться г. Минск - 35 % от общего числа дел, хотя надо отметить, что количество дел, находящихся в производстве экономического суда г. Минска сократилось за год на 617 организаций.

При этом на третьем месте после традиционно самых «богатых» на банкротства Минской области и города Минска осталась Гомельская область.

92 % от общего количества банкротств занимают дела о банкротстве организаций частной формы собственности, что в абсолютных цифрах на 1 января 2019 года составляет 2192 дела. И в целом, уже который год не меняется соотношение цифр по банкротствам государственных организаций против частного бизнеса, в 2019 году оно выросло на 1 %.

Что касается банкротств государственных организаций, организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций, бюджетообразующих, системообразующих организаций, то их число в статистических данных снизилось на 1 января 2019 на 7 % (197 предприятий).

К находящимся уже несколько лет в процедуре банкротства известным компаниям, таким как ЗАО «Дельта банк», ОАО «Брестское пиво», ЗАО «Белкельме», ОАО «МонолитГрад», ОАО «Сукно», ОАО «Мотовело» в 2018 году добавились ОАО «Минский завод строительных материалов», ОАО «Минский лакокрасочный завод», ОАО «Минский завод отопительного оборудования».

Что же касается банкротств сельскохозяйственных организаций, то по состоянию на начало года их стало меньше на 17%, закрыты дела о банкротстве в отношении 18 предприятий.

Интересную статистику приводит Единый государственный реестр сведений о банкротствах - bankrot.gov.by. По данным портала в январе 2019 года уже возбуждено 149 новых дел банкротстве и завершено 75 дел.

И самая важная статистика с точки зрения бизнесмена, выступающего, как правило, кредитором в таких делах, есть ли имущество у должников в банкротстве при реализации которого возможен возврат долгов. Цифры, безусловно, не радуют, потому как почти треть компаний в банкротстве имеют хоть какое-то имущество. Причем в большинстве случаев такое имущество будет представлено оборудованием, транспортом и недвижимостью.

Статистика банкротств в соседней Российской Федерации также имеет аналогичный тренд. Так, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (bankrot.fedresurs.ru) число российских компаний, признанных банкротами, в 2018 году сократилось на 3,1% по сравнению с 2017 годом - до 13117 предприятий.

В целом по Республике Беларусь статистика «рождаемости» субъектов хозяйствования перекрывает статистику «смертности». Так по данным Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 2018 год в Республике Беларусь был зарегистрирован 46381 субъект хозяйствования: 11228 юридических лиц и 35153 индивидуальных предпринимателя, что на 8% больше, чем в 2017 году.

Более детальный анализ статистики и правил игры в данной сфере состоится 28 февраля 2019 г. в ходе диалога с участием представителей, экспертов-практиков, представителей бизнеса и заинтересованных государственных органов на Втором белорусском форуме об антикризисном управлении и банкротстве.