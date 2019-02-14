Вступление Беларуси в ВТО: только плюсы

Переговоры о вступлении Беларуси в ВТО продолжаются четверть века. За это время в организацию вступили все соседние страны. Беларусь же, являясь членом ЕАЭС, фактически придерживается правил ВТО.

В последнее время процессы, направленные на вступление нашей страны в ВТО, ускорились.

Недавно состоялся семинар «Беларусь на пути в ВТО», организованный ИПМ в сотрудничестве с МИД при финансовой поддержке Посольства Великобритании в Беларуси.

«Посольство поддерживает экономическое развитие и процветание Беларуси, – подчеркнула Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб, – Вступление Беларуси в ВТО будет способствовать улучшению торгово-экономических связей, стимулированию притока прямых иностранных инвестиций и технических знаний. Также это даст четкий сигнал международным инвесторам, что Беларусь придерживается принципов открытой торговли».

По словам посла по особым поручения МИД Владимира Серпикова – руководителя переговорной делегации по присоединению Беларуси к ВТО, переговорный процесс имел разную динамку. С начала 2017 г. переговоры возобновились в активном ключе, и подписали 6 протоколов о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок. Всего же с 2005 г. подписано 20 таких протоколов. С 6 странами в настоящее время продолжаются переговоры. «Отмечу, что объем требований к различным странам отличается. К примеру, Черногория подписала 11 протоколов и вступила в ВТО, Кыргызстан вступил в организацию в течение 2,5 лет, Грузия – 4,1. А в Беларуси данный процесс уже длится более 20 лет», – констатировал дипломат.

Начальник отдела ВТО и унификации торговых режимов управления внешнеторговой политики Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Ольга Казакевич в своем выступлении обратила особое внимание на то, что ВТО – единственная международная торгов-экономическая организация, регулирующая вопросы торговли товарами, услугами, интеллектуальной собственностью. Самое важное преимущество вступление в ВТО, по мнению О. Казакевич – членство в этой организации позволит защитить отечественного производителя. Ведь члены ВТО обязуются не использовать по отношению друг к другу различные ограничения и торговые барьеры, запрещенные правилами организации. Пока же даже соседние станы позволяют себе применять некие ограничения по отношению к нашей стране, урегулировать которые можно лишь путем переговоров. В то же время, представитель МИД считает, что наша страна как член ЕАЭС ведет внешнеэкономическую деятельность по правилам, близким к ВТО, так как они были взяты за основу договора ЕАЭС. И Беларусь выполняет все взятые на себя обязательства, при этом не имея никаких преимуществ.

О. Казакевич видит только плюсы во вступлении нашей станы в ВТО: 164 члена ВТО свяжут себя обязательствами по неприменению дискриминационных мер в торговле по отношению к Беларуси; улучшится доступ на рынки третьих стран. Немаловажно, что членство в ВТО повысит инвестиционную привлекательность страны, усилит позиции в переговорах с международными финансовыми институтами, включая МВФ; улучшит имидж страны.