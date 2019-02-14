Беларусь в Индексе восприятия коррупции

Беларусь в Индексе восприятия коррупции, составляемом Transparency International, заняла 70-е место. Эту позиции она разделила с Ямайкой и Соломоновыми островами.

Чуть выше Беларуси в индексе находятся Греция, Черногория и Сенегал, чуть ниже - Марокко, ЮАР, Суринам и Тунис.

Беларусь в рейтинге восприятия коррупции набрала 44 балла, сообщает сайт белорусских исследований Thinktanks.by.

Соседствующие с Беларусью страны ЕС занимают в индексе в основном более привлекательные позиции. Не входящие в Евросоюз - менее привлекательные. Так Польша находится на 36-м месте, Литва - на 38-м, Латвия - на 41-м. В то же время Украина расположилась на 120-й строчке, а Россия - на 138-й.

В прошлогоднем индексе восприятия коррупции Беларусь поднялась сразу на 11 позиций. Тогда она также получила 44 балла, но при этом попала на 68-е место.

Как говорится в пояснении к рейтингу, чем больше баллов набирает страна — тем негативней в ней отношение к коррупции. Лидерами индекса стали Дания (88 баллов), Новая Зеландия (87 баллов), а также Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур (85 баллов).

Индекс восприятия коррупции составляется на основе анализа, проведенного международными организациями – Всемирным банком, Freedom House, фондом Bertelsmann и другими структурами. При этом учитываются такие показатели как уровень жизни граждан, свобода слова, возможность и сложность ведения бизнеса, условия для инвестиций и иные аспекты.

Источник: Thinktanks.by

