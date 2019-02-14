НЭГ предлагает поддержку белорусским экспортерам

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко встретился с представителями Немецкой экономической группы (НЭГ) в Беларуси.

Состоялось обсуждение проекта НЭГ под руководством доктора наук Ханса Януса по совершенствованию системы поддержки экспорта товаров и услуг в Республике Беларусь. Особое внимание было уделено финансовым механизмам и инструментам поддержки экспорта, развитию ярмарочно-выставочной деятельности, оказанию маркетинговых и консультативных услуг, необходимости более активного вовлечения малых и средних предприятий в общегосударственную систему содействия экспортерам, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь Петер Деттмар.

Справка «Директора»

Немецкая экономическая группа в Беларуси содействует поддержанию диалога по

вопросам экономической политики с белорусским правительством, структурами гражданского общества и международными организациями. Эксперты НЭГ имеют

опыт консультирования по экономическим вопросам правительств стран с переходной экономикой, в том числе Украины, России и Казахстана. В Беларуси Немецкая экономическая группа предоставляет информационно-аналитическую поддержку Нацбанку, Минфину, Минэкономики, МИД и другим учреждениям, вовлеченным в процесс формирования и реализации экономической политики в стране.