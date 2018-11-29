Работа с ВМР показывает устойчивый рост, но до мировых стандартов пока далеко

Проблема обращения с отходами в сфере интересов не только Минприроды, МЖКХ, обывателей, но даже и парламентские слушания на этот счет запланированы. Тема действительно острая и актуальная, ведь в нашей стране перерабатывается всего лишь 17% вторсырья, в то время как в странах Европы этот показатель доходит до 99%.

«Несмотря на разную ситуацию в экономике, сектор работы с ВМР за последние 10 лет показывает устойчивый рост», – заявил начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Анатолий Шагун на пресс-конференции в Доме прессы.

По его словам, в прошлом году в нашей стране было переработано около 653 тыс. тонн отходов, что в сравнении с 2010 г. в два раза больше. По видам вторсырья за этот период в два раза больше собрано макулатуры и изношенных шин, в три раза – пластика и стекла.

А. Шагун полагает, что ситуация с оборотом вторсырья улучшилась в связи с тем, что в стране принята Госпрограмма сбора и переработки вторичного материального сырья; разработаны меры экономического стимулирования сбора ВМР; ведется активная работа с населением, направленная на изменение потребительского поведения.

За 2013-17 гг. в систему сбора и переработки ВМР вложено $130 млн в эквиваленте. Средства использованы на поощрение сборщиков, развитие материально-технической базы организаций, занимающихся сбором и переработкой вторсырья и организационно-технические, проектные, научные работы, а также информационно-просветительскую работу с населением.

По данным соцопроса, за последнее время на 10% увеличилось количество жителей Беларуси, которые сортируют отходы. Около 17% опрашиваемых заявили, что никогда не сортировали их и не собираются это делать. Между тем, по словам А. Шагуна, инвестиции в раздельный сбор отходов в 10 раз дешевле, чем промышленная сортировка отходов.

Несознательное отношение населения, руководителей предприятий к обороту отходов приводит, во-первых, к загрязнению окружающей среды, во-вторых, к экспорту вторсырья. Так годовая потребность белорусских предприятия в макулатуре – 330 тыс. тонн, а собирают ее всего лишь 260тыс. тонн.

Последние 2-3 года много говорится о внедрении депозитно-залоговой системы сбора тары. Сейчас, по словам А. Шагуна, подготовлен проект указа о создании такой системы. Предполагается, что расходы на ее внедрение составят €100 млн, из них 60% будет потрачено на тароматы и прочую технику, а 40% – оборотные средства. Планируется, что среди источников финансирования будут средства инвестора, кредиты.

В перспективе объявят конкурс, но уже известны ключевые требования: у участника должен быть опыт организации и обслуживания такой системы.

Однако у этой идей есть и противники. Например, заместитель генерального директора ГО «Белресурсы» Гадад Галимов считает, как минимум стекло не стоит включать в депозитно-залоговую систему. В настоящее время отходы стекла перерабатываются на 70%.

Такого же мнения придерживается и главный специалист управления заготовок Белорусского республиканского союза потребительских обществ «Белкоопсоюз» Сергей Андалюкевич, утверждая, что пока нет необходимости сдавать многооборотную тару из стекла через тароматы. «Белкоопсоюз» сохранил советскую систему в виде пунктов приема стеклотары, и она успешно работает.