Беларусь планирует к 2025 году увеличить объем инвестиций в 2 раза

Объем инвестиций в Беларусь должен вырасти в 2 раза до BYN53 млрд к 2025 г., заявил министр экономики Дмитрий Крутой.

«Задачи на перспективу амбициозные. Войти в топ-30 рейтинга Doing Business, создать лучшие в ЕАЭС условия, увеличить к 2025 году объем общих инвестиций в стране до Br53 млрд ­– это практически в два раза к текущему уровню», – заявил Д. Крутой выступая в среду в Минске на парламентских слушаниях на тему улучшения инвестклимата в Беларуси.

По словам главы Минэкономики, для этого нужно работать по нескольким основным направлениям: завершить работу по корректировке законодательной базы, скорректировать ряд постановлений правительства по порядку заключения инвестиционных договоров, реализовать дорожную карту снятия барьеров и изъятий в ЕАЭС.

Как сообщил министр, по итогам девяти месяцев 2018 г. отмечается положительная динамика темпов роста инвестиций в целом по республике – на 9,8%. «При этом есть рост затрат на приобретение машин, оборудования, в том числе крупных инвестиционных проектов модернизации нефтеперерабатывающих заводов, строительства АЭС, проектов Беларуськалия, Славкалия. В структуре инвестиций в реальный сектор экономики эти 100 крупнейших проектов занимают порядка 40%», – сказал Д. Крутой.

Кроме того, продолжил он, привлечено $1, 4 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, практически выполнено годовое задание – по сравнению с прошлым годом прирост составил на 47%.

«Если смотреть структуру прямых инвестиций, то видно, что иностранный капитал продолжает превалировать в быстроокупаемых отраслях экономики. В первую очередь это торговля и сфера услуг. Наша задача все-таки проводить постепенно переориентацию и на промышленный сектор», – заметил Д. Крутой.

Источник: ИА «Интерфакс-Запад»