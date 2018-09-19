Соглашение об упрощении визового режима почти готово

Беларусь и Евросоюз готовы сделать еще один шаг на пути к сближению. Процесс подготовки соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии уже идет четыре года. Сейчас – на финише.

«Сейчас проходят переговоры об упрощении визового режима. Уже есть предложение относительно даты проведения следующего раунда, мы надеемся, что это будет последний, – сказала в эфире телеканала ОНТ Андреа Викторин, глава представительства Евросоюза в Минске.

– Надо сказать, что соглашение почти готово. Если сможем его подписать, то это будет важным шагом. Наши отношения с Беларусью в последнее время улучшились, и мы хотим со своей стороны, чтобы у нас были эти визовые соглашения с Беларусью».

В этом случае процедура выдачи ЕС краткосрочных виз белорусским гражданам станет проще и дешевле. Переговоры пройдут в сентябре в Брюсселе.