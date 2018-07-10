Столичное деловое сообщество против платной МКАД

Минский столичный союз предпринимателей и работодателей направил письмо в Минэкономики, Минтранспорта и Минский горисполком, в котором аргументирует свое несогласие с включением МКАД в систему платных дорог.

В письме за подписью председателя ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» Николая Ладутько отмечается, что введение платного проезда по МКАД будет противоречить экономическим и социальным интересам бизнеса и государства.

Из-за радиальной структуры города для разгрузки городских дорог МКАД является фактически единственной транспортной артерией при связи промышленных и логистических объектов всего столичного региона. Развивающиеся вокруг города промышленные зоны и работающие внутри МКАД предприятия не имеют альтернативной логистики. Введение платы приведет к росту себестоимости выпускаемой продукции и ухудшению конкурентоспособности.

Учреждения, организации и предприятия используют возможности МКАД в том числе для обеспечения беспрерывного функционирования самого города, а «платное кольцо» приведет к росту бюджетных расходов во всех направлениях городского хозяйства. Введение платы за проезд по МКАД поднимет цены и возводимое жилье и иные объекты.

Малый и средний бизнес, направляя свои малотоннажные транспортные средства по МКАД, реально способствует сокращению внутреннего городского транзита. В случае введения платы за проезд по МКАД весь малотоннажный транспорт останется на городских улицах, что резко ухудшит дорожную и экологическую обстановки, подчеркивается в письме.

В последнее время многие предприятия начали выносить объекты (производства, склады, стоянки) в города-спутники и расположенные вокруг Минска агрогородки. Этот процесс полностью соответствует интересам города и способствует равномерному развитию региона, но введение платных дорог может существенного его приостановить.

Опираясь на цели развития города Минска, а также поручение Главы государства удвоить ВВП, ОО «МССПиР» предлагает не только не вводить взимание платы за проезд по МКАД, но и восстановить бесплатный проезд в радиусе 30-40 километров вокруг города и просит вынести проект Концепции «Добрая дорога» на обсуждение Общественно-консультативных советов.