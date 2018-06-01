Нужно ли Беларуси вступать в ВТО?

Насколько актуально вступление в ВТО для Беларуси?

Процесс вступления во Всемирную торговую организацию наша страна начала четверть века назад – в 1993 году. В разные периоды времени он то затухал, то активизировался. На днях первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский заявил, что переговоры по вступлению Беларуси в ВТО идут успешно, однако вряд ли в этом году окончательный документ будет подписан. Между тем, ситуация вокруг ВТО в мире складывается неоднозначно. Поэтому возникает вопрос насколько актуально вступление в ВТО для Беларуси.

В адрес ВТО раздается все больше критики и скепсиса по дееспособности самой организации. Это санкции США и их союзников в отношении России и обратно. Расширение со стороны США в одностороннем порядке тарифных ограничений по отдельным видам продукции (сталь и алюминий) и в отношении некоторых стран (торговые прения с Китаем). Выход США из некоторых торговых соглашений (трансатлантический договор) и т.п.

– Некоторые эксперты заговорили о конце ВТО и замене организации двусторонними договорами, с чего, собственно, все и начиналось. Отсюда вполне закономерно задаться вопросом – а насколько оно надо нам и нашей экономике? Но если взглянуть на перспективу, ответ будет – все-таки надо, – говорит Михаил Грачев, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»). – Наиболее тесным образом наша экономика интегрирована с Евразийским экономическим союзом. Все участники ЕАЭС, за исключением Беларуси являются членами ВТО (Киргизия с 1998 года, Армения с 2003 года, Россия с 2012 года и Казахстан с 2015 года). По факту, наша экономика работает по правилам ВТО без юридического оформления. Вступление Беларуси в ВТО снимет ряд вопросов и переведет их в иной формат. Например, регулярные претензии российских регулирующих органов по качеству молочной и мясной продукции можно было бы решать в рамках ВТО, что имеет совсем другой статус.

По мнению эксперта, в рамках партнерства с Евросоюзом и дальним зарубежьем сертификация белорусских продуктов (сельского хозяйства, машиностроения, нефтехимии и пр.) дает возможность освоения новых рынков сбыта. С другой стороны Беларуси придется открыть свой внутренний рынок для аналогичных товаров.

Для рядовых потребителей вступление нашей страны в ВТО обозначает снижение цен на товары широкого потребления, например, бытовую технику, автомобили. Для производителей это может обернуться расширением конкуренции, а значит и развитием отдельных отраслей промышленности.

«Таким образом, можно предположить, что вступление Беларуси в ВТО может дать импульс развитию национальной экономики и насыщению внутреннего рынка», – резюмирует М. Грачёв.