СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: 21-27 МАЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты чиновников и экспертов.

Региональные советы по развитию предпринимательства создадут во всех областях Беларуси до середины июня. Во всех регионах страны работа по созданию таких структур практически завершена, осталась Витебская область, где необходимо подписать соответствующее решение облисполкома.

Беларусь вошла топ лучших блокчейн-стран Европы. На конференции BlockShow Europe 2018 обнародовали рейтинг стран Европы с самыми комфортными условиями для работы с технологией блокчейн. Беларусь вошла в топ-10 престижного рейтинга. Кроме нашей страны в список попали Швeйцария, Гибрaлтар, Мaльта, Великoбритания, Дaния, Гермaния, Пoртугалия, Нидeрланды и Финляндия.

Товарооборот Беларуси со странами ЕС в первом квартале по сравнению с таким же прошлогодним периодом увеличился на 49,9% и достиг суммы $4 млрд 389,9 млн. Экспорт товаров в ЕС в январе-марте 2018 г. к такому же периоду 2017-го увеличился на 69% и составил $2 млрд 724,7 млн долларов, импорт – на 26,5% до $1 млрд 665,2 млн. Основные торговые партнеры нашей страны: Российская Федерация – 49,8% от всего объема товарооборота, Украина – 6,5%, Британия – 5,8%, Китай — 4,9%, Германия – 4,7%, Польша – 3,9%, Нидерланды – 3,1%, Литва – 2,1%, Турция – 1,7%, Италия – 1,2%, Казахстан – 1,1% и Соединенные Штаты Америки – 1%.

Белорусские лакомства в Чикаго. Национальная экспозиция Беларуси была представлена на международной выставке кондитерских и закусочных изделий в Чикаго. На крупнейшей в Северной Америке выставка сладостей представили свою продукцию свыше 800 компаний более чем из 90 стран мира. В белорусской экспозиции – шоколад, печенье, напитки и травяной чай.

В Гомеле прошел бизнес-форум, который собрал более 600 участников из 32 стран. На нем состоялась презентация экономического и туристического потенциала Гомельской области.

Об уровне коррупции. «Наши опросы бизнеса, проведенные в последние годы, показывают, что в стране умеренный уровень коррупции. По пятибалльной шкале степень ее распространенности бизнес оценивал в три балла. Результаты опроса этого года показывают, что, по мнению частного бизнеса, степень распространения коррупции даже снизилась по сравнению с прошлым годом, – отметил председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась. – Это не значит, что коррупции нет совсем. Результаты опроса бизнеса свидетельствуют, что коррупция в нашей стране не является повсеместной и не находится в топе проблем для бизнеса».

О вступлении во Всемирную торговую организацию. «ВТО – это не волшебная организация, куда вступаешь, и сразу что-то происходит, – сказал начальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. – Это своеобразное окно возможностей, которыми мы должны воспользоваться максимально эффективно. Это и привлечение новых инвесторов в сельское хозяйство, и заключение двусторонних договоров о зоне свободной торговли с государствами-членами ВТО, и прозрачный процесс экспортно-импортных операций, таможенного и технического регулирования в стране. И самое интересное и «горячее» для нас - это возможность использовать широкий ассортимент инструментов ВТО в разрешении торговых споров между странами».

Источники: «СБ Беларусь сегодня», naviny.by, телеканалы ОНТ и СТВ, БелаПАН, БЕЛТА