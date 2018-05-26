На мировом рынке доллар на вершине: что будет с курсом у нас?

Курс доллара США на международной арене находится на максимальной отметке с начала 2018 года. За последний месяц индекс доллара, отображающий курс американской валюты к корзине из 6 других ликвидных валют, вырос на 3,7%.

По отношению к евро доллар за месяц укрепился еще более значительно – на 4%. Утром 23 мая 1 евро оценивался в 1,17 доллара, а месяцем ранее – 1,22. Связано это с тем, что не только доллар вырос, но и евро несколько ослабел. Как это отразится на белорусском рынке?

«Подорожанию доллара способствует несколько факторов: хорошие показатели американской экономики и оптимистичные экономические прогнозы, повышение ключевой ставки ФРС, рост доходности по американским облигациям, – поясняет Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»). – Есть и геополитические факторы роста, например, наметившееся потепление между США и Китаем и улучшение торговых отношений между этими странами».

По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе евро имеет хорошие шансы вернуться к росту против доллара, поскольку ЕЦБ в обозримой перспективе может перейти к ужесточению монетарной политики либо, как минимум, объявить о таких намерениях. Однако в ближайшее время доллар США может оставаться дорогим и даже продолжить укрепление.

«Это не обойдет стороной и белорусский рынок – курс доллара может подрасти, – говорит Ж. Кулакова. – Сдерживающим фактором здесь может выступить стабилизация на валютном рынке России: российский рубль восстанавливается на фоне дорогой нефти и снижения негативных ожиданий инвесторов. О полном возврате к досанкционным отметкам говорить пока преждевременно – рубль сейчас на 4% слабее, чем в начале апреля. Но в пике падение доходило до 11,5%, так что позитивная динамика налицо».

Такое положение дел, по мнению эксперта, снижает риски «отложенного» ослабления белорусского рубля в будущем. Наш рынок не полностью отыграл негативные последствия от антироссийских санкций – они сгладились за счет того, что белорусский рубль значительно укрепился к российскому. Стабилизация на валютном рынке России, если она продолжится, позволит и нашему рынку постепенно вернуться к более комфортным для внешней торговли уровням без заметных скачков курса доллара. При этом геополитические риски для рубля, способные спровоцировать резкие колебания валютных курсов, сохраняются.

Источник: Simple Agency